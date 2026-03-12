李四川弟被爆環保蟑螂涉暴力勒索 周軒曝網友寫歌酸爆

四叉貓日前PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

國民黨新北市長提名人李四川的胞弟李賜福被控暴力威嚇小琉球垃圾清運業者、勒索回饋金等，甚至被檢舉利用垃圾清運夾藏毒品運輸，在近日引發外界議論。政治工作者周軒發文分享，指有網友將這些爭議寫成一首歌，歌詞內容酸爆李四川，並直言「要為民服務先解釋清楚家族腐蝕」、「想要一句不相干就脫身沒那麼容易」。

周軒在臉書發文指出，國民黨正式提名李四川參選新北市長，日前李四川在臉書上放了一首號稱「台北市政府同仁歡送他而做的」Rap。不過針對近日週刊做了一系列報導，質疑李四川胞弟不僅是強索垃圾清運「保護費」的環保流氓，甚至還扯出案外案，垃圾清運被爆藏毒包。但對此李四川稱「自行負責」。

周軒分享，有懂音樂的朋友立刻用這些報導內容做了一首歌，連網紅四叉貓（劉宇）也被寫進歌詞裡，讓周軒直呼「蠻好聽的」。

根據周軒分享的短片，該首歌名為〈小琉球的陰影〉，並標示是由「123ABC」創作， 歌詞內容如下：

脫下台北副市長的西裝他準備轉身去新北

但胞弟李賜福的醜聞像海風吹來狼狽

看著家族的名號在小琉球當起環保流氓

潑漆為川勒索讓業者生活充滿驚惶

每噸六百回饋金無給就讓你垃圾沒處放

兩年撈了五百萬這吃相簡直太過張狂

業者畏懼不敢投標導致九次流標慘狀

六百噸垃圾堆滿島臭氣沖天誰來補償



四叉貓掀開底牌兆福公司土地有你持分

雖然弟弟已遭起訴但這關係沒法撇清

參選新北的路難道要踩著垃圾前行

Hammer Lee 你轉身投入新北的選戰

Hammer Lee 你說法律責任要弟弟承擔

Hammer Lee 你說你堅持選擇善良厚道

Hammer Lee 但你的土地讓環保流氓依靠

Hammer Lee 海風吹不動那六百噸的臭

Hammer Lee 誰在背後遮住真相的出口



檢舉信裡藏著驚悚說垃圾清運只是幌子

垃圾車若成了毒車這地方勢力誰護衛

你的姪子李昀南砸車噴漆行徑更惡劣

武士刀冥紙沖天炮家族作風讓人心碎

法律責任雖然各復旦政治誠信不能忽視

你說要為民服務先解釋清楚家族腐蝕

土地出租公司經營這利益鏈條太過緊密

想要一句不相干就脫身選民沒那麼容易



Hammer Lee 你轉身投入新北的選戰

Hammer Lee 你說法律責任要弟弟承擔

Hammer Lee 你說你堅持選擇善良厚道

Hammer Lee 但你的土地讓環保流氓依靠

Hammer Lee 海風吹不動那六百噸的臭

Hammer Lee 誰在背後遮住真相的出口



