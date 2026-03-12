陳其邁攜熊本首創台日城市聯合訪美 串聯全球最先進半導體聚落

高雄市政府團隊與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，陳其邁（中）與熊本縣副知事竹內信義（左二）是主角。（高市府提供）

高雄市長陳其邁昨（11）日率市府訪團啟程赴美，首度由市府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局，創下台灣城市外交新典範。

高雄市府團隊與熊本縣廳雙方11日於桃園國際機場會合，陳其邁與日本熊本縣副知事竹內信義對談，聚焦全球供應鏈韌性，此行高雄與熊本將與亞利桑那州產官學界交流，針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才交流等議題，深化三方合作。

陳其邁強調，此次台日城市首度聯合訪美，具有重要象徵與實質意義；感謝熊本縣木村敬知事指派副知事竹內信義率團出訪，共同促成此次台日城市攜手訪美的重要行程，為深化跨國產業合作與城市交流奠定基礎。

陳其邁指出，隨著台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣，投資設立先進製程晶圓廠，三地在全球半導體產業鏈中已形成緊密連結，也確立不可替代的戰略地位，市府以開放、務實的態度推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

熊本縣副知事竹內信義表示，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿說明，高雄與熊本長期合作，自2013年簽署合作備忘錄，2017年正式締結友好城市以來，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切，隨著高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。

