網軍超愛製造「台灣人被中國救援」假消息 胡采蘋：戰狼電影看太多

胡采蘋批評，中共網軍非常迷戀製造一些「台灣人在中東被中國使館救援」的假消息，「那就是因為他們看太多戰狼電影」。（美聯社）

美國與以色列針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第二週，戰火震驚全球。中國官媒《央視》報導指出，有70多名台灣人在中國外館協調下搭機飛往上海後，再回到台灣，我陸委會對此批評是「認知戰」。財經網紅胡采蘋對此批評，中共網軍非常迷戀製造一些「台灣人在中東被中國使館救援」的假消息，「那就是因為他們看太多戰狼電影」。

胡采蘋11日晚間於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，Threads上的中共網軍非常迷戀製造一些「台灣人在中東被中國使館救援」的假消息，細節可說是漏洞百出，像是說拿台胞證被救，但是去中東誰用台胞證？不然就是拿「比臉還大的護照」這種AI假圖。這些網軍之所以熱愛這種假消息，是因為他們看太多「戰狼電影」，被洗腦到相信「拿一本中國護照，就有一個強大的祖國在你身後，天涯海角都會去救你」，所以他們製造的假消息很多都是這種內容。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋分析，人類造謠其實脫離不了他腦內認知的世界，他活在怎樣的世界就會造怎樣的謠，例如美國打伊朗，一堆人在台灣就說中共會趁機打台灣，而會講這種話的人，他的腦子裡只裝著中共打台灣這件事，事實上人家第一件事就是趕快保全自己在伊朗的資產，以及銷毀金援、軍援伊朗的證據，「人家真的沒空理你啊，你想到的事情只透露出你的世界有多單薄」。

胡采蘋也舉出不少反例，強調如果中國大使館真的那麼神，那麼泰北柬埔寨那麼多被綁架的中國人怎麼沒人去救？最後還是美國FBI扣押陳志的比特幣，一聲令下各國逮人才能動得了太子集團。非洲那麼多一帶一路工程師被綁架，怎麼沒有人救，還出了那麼多命案？俄羅斯對烏克蘭開戰，還不是一堆中國留學生沒人救，俄羅斯還是中共大哥欸，誰去救他們了？華為孟晚舟2018年在加拿大被抓，2021年才被放走，還是因為跟伊朗做生意才被逮捕，請問當時又有誰去救她了？

胡采蘋強調：「自己的人都弄不出來，就別讓網軍造這些丟人現眼的謠言了，誰信誰腦子進水，活人智力測驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法