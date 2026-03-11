美標槍、拖式飛彈發價書3/15到期！吳崢批：馬文君排考察拖延審查

民進黨發言人吳崢。（資料照）

美國政府已就特別預算中的M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈等3項軍售案，發價書有效期只到3月15日；立法院外交及國防委員會的國民黨籍召委馬文君規劃12日考察松指部。對此，民進黨發言人吳崢今（11日）痛批，國民黨聲稱支持軍購，實際上卻一次次浪費、拖延審查時機，以為台灣人很好騙。

「國民黨到底有沒有要審軍購？ 」吳崢晚間在臉書撰文表示，明天外交國防委員會，新任召委馬文君安排去松指部「考察」，但眼下有更緊急的事：美國授予台灣的三項軍購發價書——M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈，3月15日就要到期。

吳崢說，這些都是國民黨口口聲聲說「支持」，甚至白紙黑字寫在自己黨版法案上的軍購案。既然聲稱支持，為什麼不趕快在到期之前排審，授權國防部簽署發價書？

吳崢進一步質疑，國民黨不是也主張台灣應該買這幾項裝備？為什麼浪費寶貴的時間委員會不開，排什麼去松指部考察？考察什麼？怎麼攻擊行政院長卓榮泰嗎？發價書有時效性，萬一過期無法展延，就要重走流程、重新等待。每拖一天，台灣的國防整備就晚一天。天知地知你知我知國民黨立委也知道，但顯然他們只在乎政治攻擊、在乎找機會罵卓榮泰，而不是台灣的國防安全。

吳崢批評，口口聲聲「支持軍購」「國防優先」，實際上一次又一次浪費、杯葛、拖延大好時機，從頭到尾根本不想審、不想過！還想演一齣「國民黨也很重視國防」的戲，「真的以為台灣人很好騙？」

