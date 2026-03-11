議會成動保所？帶「貓特助」進竹市議事廳 時力議員挨批不成體統

阿貓阿狗都能進議會？新竹市議員蔡惠婷今天帶著貓特助進議事堂，挨批不尊重議事規則。（記者洪美秀翻攝）

阿貓阿狗都能進議事殿堂？新竹市有讀者質疑市議員蔡惠婷今天大剌剌將貓咪帶進議會內，打卡拍照發限時動態，實在不成體統，更批要擺拍作秀也不能這樣，把議事廳當動保所還稱是「貓特助」，是把議事殿堂當兒童場所。蔡惠婷受訪回應是在議會開完會才帶進去，並沒有影響開會，前後不到5分鐘，貓咪全程都待在透明背袋內，對於造成社會觀感不佳，未來她會謹慎不再這麼做。

有讀者今天在時代力量議員蔡惠婷的網路社群，看到她將貓咪帶進議事廳打卡拍照的限時動態，批此舉相當不妥，更質疑人員要進入議會的議事廳都要管制，結果現在阿貓阿狗都能進議事廳，除不尊重議事廳規則，更是擺拍作秀的作為，難道人不如貓狗嗎？也質疑議會的議事規則管制鬆散及放任此行為。

蔡惠婷受訪稱，貓咪是上週撿到的流浪貓，因今天要做身體檢查才用透明背袋揹出來，原本是放在黨團辦公室內，因議會開完會已散會，她想到有資料未拿才把貓咪帶進議事廳，但貓咪全程都在背袋內未放出來，未影響議會開會，前後不到5分鐘就離開。她本想，議會很多議員都支持性別友善跟動物友善，之後會更謹慎。

