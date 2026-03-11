為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    顧立雄稱卓榮泰赴日包機松指部可起降 馬文君：明天考察

    2026/03/11 21:32 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委、外交及國防委員會召委馬文君。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委、外交及國防委員會召委馬文君。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰院長赴日本看經典賽，包機從松指部出發，引發在野黨質疑特權。國民黨立委馬文君說，國防部長顧立雄指稱，松山機場是軍民合用機場，所以卓榮泰的「自費包機」在空軍松指部起降沒有問題；但很明顯，顧立雄說法與行之有年的松指部起降規定有很大出入。身為外交及國防委員會召委的馬文君，安排明天（12）赴松山指揮部考察釋疑。

    馬文君發文說，先不論卓榮泰自費與否，其搭乘的「自費包機」自松山指揮部起降，已經違反松指部的起降規定，也引發大眾對卓榮泰是否帶頭違法、公器私用的疑慮。

    馬文君說，昨天，國防部長顧立雄在質詢時大玩文字遊戲、置換概念替卓榮泰開脫，指松山機場是軍民合用機場，軍方、民間可共用停機坪、跑道等設施，所以卓榮泰的「自費包機」在松指部起降沒有問題。但很明顯，顧立雄說法與行之有年的松指部起降規定有很大出入。

    馬文君說，既然大眾對卓榮泰此次「包機爭議」有這麼多疑慮及質疑，明天外交及國防委員會將赴空軍松山指揮部考察，一探究竟，實際了解松指部運作狀況，以及松指部、松山機場共用各項設施的使用情形，以解外界疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播