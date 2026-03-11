顧立雄稱卓榮泰赴日包機松指部可起降 馬文君：明天考察

國民黨立委、外交及國防委員會召委馬文君。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰院長赴日本看經典賽，包機從松指部出發，引發在野黨質疑特權。國民黨立委馬文君說，國防部長顧立雄指稱，松山機場是軍民合用機場，所以卓榮泰的「自費包機」在空軍松指部起降沒有問題；但很明顯，顧立雄說法與行之有年的松指部起降規定有很大出入。身為外交及國防委員會召委的馬文君，安排明天（12）赴松山指揮部考察釋疑。

馬文君發文說，先不論卓榮泰自費與否，其搭乘的「自費包機」自松山指揮部起降，已經違反松指部的起降規定，也引發大眾對卓榮泰是否帶頭違法、公器私用的疑慮。

請繼續往下閱讀...

馬文君說，昨天，國防部長顧立雄在質詢時大玩文字遊戲、置換概念替卓榮泰開脫，指松山機場是軍民合用機場，軍方、民間可共用停機坪、跑道等設施，所以卓榮泰的「自費包機」在松指部起降沒有問題。但很明顯，顧立雄說法與行之有年的松指部起降規定有很大出入。

馬文君說，既然大眾對卓榮泰此次「包機爭議」有這麼多疑慮及質疑，明天外交及國防委員會將赴空軍松山指揮部考察，一探究竟，實際了解松指部運作狀況，以及松指部、松山機場共用各項設施的使用情形，以解外界疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法