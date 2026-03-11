小英PO文徵校園演講問題 反被6.4萬人起鬨︰要回來當總統嗎？

台灣前總統蔡英文今（11）日晚間在Threads發文徵求校園演講的問題，未料湧入大批調皮的網友留言歪樓。（資料照、圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

東吳大學政治系日前透露，他們邀請台灣前總統蔡英文這個月下旬，到東吳進行卸任後首場校園演講，請她分享過去8年執政期間的經驗與心得，消息引發各界關注。蔡英文今（11）日晚間透過社群平台Threads，公開徵詢大家在演講當天，想聽到的主題或問題，未料貼文一出，反而湧入上萬名調皮網友寫下各種歪樓留言。

根據東吳大學政治系臉書8日發文，在面對現今截然不同的政治情勢，許多青年可能感到徬徨、不安，甚至對未來失去熱情，為此他們特別邀請前總統蔡英文在3月19日，以「八年領航，青年續航」為題，前往東吳大學外雙溪校區舉行卸任後的首場校園演講。東吳大學政治系補充，倘若時間允許，本次演講也將視情況開放現場問答環節。

距離演講還有1個多星期，但蔡英文今晚在Threads發文表示，她將會在3月19日這天前往自己曾任教的東吳大學，除了跟同學們互動，也希望知道大家想在此次演講中，聽到哪些主題，因此在文末詢問大家︰「有什麼問題想問我嗎？」，貼文發布僅短短1小時，就湧入超過50萬人次瀏覽、6.4萬人按讚，並累積超過1000多則網友留言提問。

然而絕大多數的留言內容，幾乎都是起鬨蔡英文繼續工作或打趣她過去的事蹟，「要回來當總統嗎？」、「颱風怎麼控制的？」、「想看你的螢幕使用時間」、「你要來接CPBL會長ㄇㄚ？」、「請問您皮克敏好友代碼？」、「可以來參選台中市長嗎？」、「70歲的三度就業預期與展望？」、「退休後如何成為活網仔的心得？」、「之前說退休想練舞，練得怎麼樣了」、「你要不要出來當另一個蔡總機（中職會長）」、「如果有人要去東吳聽蔡英文，可以幫我問她脆是真的本人在回覆嗎」。

對於這些網友的調皮行為，蔡英文直接在留言區吐槽︰「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮，問我一點認真的題目？」，同時陸續蒐集認真提問的問題，包含「從辣台妹回歸到平凡公民，您最享受退休生活的哪一部分？」、「在您8年的總統任期中，有沒有一個決定，是當時很多人不理解，而現在回頭看，您依然覺得那是對台灣最重要的？」、「想聽小英總統如何在台灣很逆境的時候找到利基，讓我們從一個缺少天然資源、市場規模不大的亞細亞孤兒，成為自由世界不能失去的民主前線」等。

