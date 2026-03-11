李貞秀立委資格惹議 吳思瑤怒批：韓國瑜協商過水為放水

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，最終朝野協商約40分鐘未達共識，韓國瑜裁示，司法最終判決之前，其立委身分及職權行使應該予以尊重。（記者塗建榮攝）

中配李貞秀的立委資格惹議，立法院人事處今天在黨團協商時表示，李貞秀回覆書圈選「只有中華民國國籍，不具有外國國籍」，立法院長韓國瑜隨後裁示在最終認定前應尊重其職權。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，李貞秀偽造文書隱匿了她尚未放棄中國籍的事實，批評韓國瑜協商「過水」，就是為了「放水」。

韓國瑜今天下午召集黨團協商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，民進黨團書記長范雲協商時關切，立委宣誓就職前要親簽一張表格說明是否具有外國國籍，呼籲立法院應公布李的資料。立法院人事處回應，在李貞秀就任立委前就已請她填具（雙重國籍切結書）的回覆書，「當事人圈選她只有中華民國國籍，不具有外國國籍。」

「抓到了！李貞秀謊報！韓國瑜放水！」吳思瑤發文指出，今天朝野協商，立院人事處清楚回應，李貞秀回覆書圈選「只有中華民國國籍，不具有外國國籍」。她說，這就是謊報鐵證，就是偽造文書，李貞秀隱匿了她尚未放棄中國籍的事實。

吳思瑤表示，內政部、陸委會說破嘴，李貞秀違反「國籍法」及「兩岸條例」罪證確鑿，韓國瑜協商「過水」不處理就是不處理，各黨盍各言爾志一番後，韓等不及就宣告結論：「在相關事實查明及司法最終判決之前，有鑑於李已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。」

吳思瑤直言，兩年來朝野協商總是千篇一律，韓國瑜從不協調實質內容，只在乎程序過水，固定台詞就是「各黨沒有共識，依據議事規則處理」；韓國瑜的協商不是為了讓各黨去異求同，不是為了讓法案更好，協商只是為了「表決」。

對於李貞秀案，吳思瑤說，不管立法院也自證「被李貞秀呼嚨擺道」，但韓國瑜還是裁示了「尊重其職權」，韓國瑜的尊重，擺明就是讓李貞秀上任成為既定事實，先上車後補票，這種坐視不管的心態，無異放任能撈就撈能混就混。她說，這一次，韓國瑜協商「過水」，就是為了「放水」！還拉各黨下水！

