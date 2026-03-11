為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院拍板 實體交友媒合若預付逾5萬應有履約保障

    2026/03/11 19:59 中央社
    行政院副院長鄭麗君今（11）日主持「行政院消費者保護會第97次會議」。（消保處提供）

    行政院副院長鄭麗君今（11）日主持「行政院消費者保護會第97次會議」。（消保處提供）

    行政院副院長鄭麗君今天主持消費者保護會議，拍板實體交友媒合服務收取費用的定型化契約審閱期至少3天，入會費最高不得逾契約總費用的5%，且消費者預付逾新台幣5萬元時，業者應提供履約保障。

    內政部預計近日公告相關調整，下半年也將提出網路交友媒合服務的定型化契約。

    鄭麗君今天主持行政院消費者保護會議，會中除通過內政部新訂定的交友媒合服務定型化契約，也討論公私場所飲用水設備水質檢驗暨維護管理查核、市售藍牙耳機品質與標示查核，以及餐飲業商品（服務）禮券定型化契約查核等。

    行政院透過新聞稿指出，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，要求提供實體交友媒合服務收取費用的定型化契約，契約審閱期至少3天，入會費最高也不得逾契約總費用的5%。

    此外，如果消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障；同時也明確規範契約終止權與退費標準，禁止業者於契約中約定自動續約或要求消費者提供票據擔保。

    鄭麗君會中指示，內政部應依法公告新規範，且定期或不定期派員查核，並運用多元方式加強宣導相關內容，同時要清楚對外說明「實體交友媒合服務業者，若以數位服務輔助提供實體服務者，亦適用規範」；內政部也規劃，下半年預計提出適用於網路交友媒合服務的定型化契約應記載及不得記載事項草案。

    行政院消費者保護處今年曾在台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義市及高雄市的交通要衝、健身中心及百貨公司等檢驗飲用水連續供水固定設備維護管理查核及水質檢驗，共計查核20處所，其中飲用水設備維護管理10處不符合規定，水質檢驗2處不符合規定。

    鄭麗君今天要求環境部續追蹤不合格處所的改善情形，並應增進公私場所法遵意識、加強飲用水法規宣導，請主管機關落實飲用水設備的水質檢驗，以及督導地方政府落實飲用水設備維護管理。

    鄭麗君同時指示，針對這次水質檢驗不合格場所所在的地區進行區域性抽查等，並要針對學校、醫療院所等長時間有飲水需求的場所建立抽查計畫，以確保學生及民眾飲水安全。

