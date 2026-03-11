防閃兵體位標準大修+基礎訓延長 青年團體籲政府先溝通

體位區分標準大修，基礎訓又延長，青年團體籲啟動溝通再修法。（資料照）

內政部與國防部去年底預告修改《體位區分標準》，將近180項原屬免役的疾患改為「替代役」甚至「常備役」；內政部近日加碼預告修改《一般替代役役男訓練服勤管理辦法》，要將成功嶺基礎訓練時間延長3倍。青年團體今天（11日）發表聯合聲明，認為不應犧牲「疾患青年」權益，呼籲應啟動溝通、實質討論後再修法。

外傳國防部、內政部希望力拚《體位區分標準》4月1日上路，包括青年思潮、役起發聲、台灣青年民主協會、捍衛全台學權行動等團體認為修法影響重大、不應操之過急。

聲明指出，「藝人閃兵案」引起社會譁然，內政部就回應將加嚴體位標準。但內政、國防兩部端出草案，卻非針對兵役公平的小修小補，而是大幅將原本因各種疾病免役的青年納入徵召。但草案中許多修改都十分粗糙，以「單一標準」、「單次檢查」，就要將身體實際功能各異、症狀動態變化的患者通通抓去服役，更忽略高壓管理、環境衛生及醫療量能落差將造成的重大影響，政府要實現「兵役公平」，卻在犧牲「疾患青年」。

聲明提到，配套的「替代役B級」內涵，連內政部都不確定草案將替代役拆分為「A級」和「B級」，並把許多原本免役、在其他徵兵制國家也都免役的病症放入「B級」，但患者就能負荷嗎？兩部對此不僅沒有事前說明，在事後詢問中也不敢確定，役政司都答覆「還在規劃中」、「不敢保證是靜態、文書」、「還是要看分發單位需求」、「計劃每年可能都會變」，比較確定的反而是「將和A級一起在成功嶺基礎訓」、面臨同等的室外訓練和體能要求。

聲明認為，在草案擬定期間，兩部雖曾邀請軍醫和醫學會代表閉門討論，但過於倉促、粗糙，直到預告期結束後，醫學會才發現部份修正有嚴重風險、重新提出建議；過去較受關注、涉及跨性別或非二元者的三個項次，也因為與會醫師沒有相關專精，才被放行預告、引起爭議。與此同時，身為實際利害關係人的青年、患者，目前為止也完全未被納入參與討論。

聲明提到，近日內政部再預告將替代役基礎訓練從1至4週延長到3至12週，理由是需要時間強化替代役急救、災防能力。不反對增加有意義的課程，但成功嶺對其實根本「不是軍人」的替代役實施高壓的軍事化管理，且服役環境極差，本來就亟待改善，還要再延長替代役待在成功嶺的時間，而不是增加「專業訓練」時間或下單位時訓練內容，令人擔憂。更遑論體位修正還要將大量高風險病患送入成功嶺，基礎訓延長是雪上加霜。

