為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀被抓包就職文件謊報 張育萌轟：藍白違法也要護航

    2026/03/11 20:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒，立法院長韓國瑜今下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，立法院人事處抓到了，李貞秀就職文件謊報國籍，但韓國瑜和藍白現在就是鐵了心要護航到底，告訴社會「只要我喜歡，有什麼不可以？」

    張育萌在臉書發文表示，所有立委就職前，都要親簽「立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」，這份文件就是「雙重國籍切結書」。而李貞秀在就職前填的回復書，寫了「只有中華民國國籍」、「不具有外國國籍」。他大酸，「李貞秀明確說謊被抓個正著」。

    張育萌指出，其實李貞秀謊報的資料應該不只這份，因為立委在就職時，也要填自己的人事資料，再繳給立法院，「就類似你去一家公司報到時，會請你填的基本資料表，在人事資料表上，也會問你有沒有外國籍」。李貞秀明明知道自己「放棄中國籍」的手續還沒完成，卻在填好幾份資料時都不誠實。讓他怒轟，「如果你到一家公司面試，錄取才發現你當初填的履歷是謊話連篇，最後被公司開除，難道要怪公司欺負新人嗎？」

    今天韓國瑜裁示「在相關事實查明、司法最終判決之前，有鑑於李貞秀完成宣誓，其立委身分與職權行使應予以尊重」，講完就立刻散會。對此，張育萌嘆，李貞秀參選時還有「兩岸雙重戶籍」，就職時又有「雙重國籍」。所有違法的紅燈，她都加速衝過去，藍白還要「懂裝不懂」，怒批，「反正韓國瑜和藍白現在就是鐵了心要護航到底，告訴社會『只要我喜歡，有什麼不可以？』就算違法也在所不惜」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播