李貞秀被抓包就職文件謊報 張育萌轟：藍白違法也要護航

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒，立法院長韓國瑜今下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，立法院人事處抓到了，李貞秀就職文件謊報國籍，但韓國瑜和藍白現在就是鐵了心要護航到底，告訴社會「只要我喜歡，有什麼不可以？」

張育萌在臉書發文表示，所有立委就職前，都要親簽「立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」，這份文件就是「雙重國籍切結書」。而李貞秀在就職前填的回復書，寫了「只有中華民國國籍」、「不具有外國國籍」。他大酸，「李貞秀明確說謊被抓個正著」。

張育萌指出，其實李貞秀謊報的資料應該不只這份，因為立委在就職時，也要填自己的人事資料，再繳給立法院，「就類似你去一家公司報到時，會請你填的基本資料表，在人事資料表上，也會問你有沒有外國籍」。李貞秀明明知道自己「放棄中國籍」的手續還沒完成，卻在填好幾份資料時都不誠實。讓他怒轟，「如果你到一家公司面試，錄取才發現你當初填的履歷是謊話連篇，最後被公司開除，難道要怪公司欺負新人嗎？」

今天韓國瑜裁示「在相關事實查明、司法最終判決之前，有鑑於李貞秀完成宣誓，其立委身分與職權行使應予以尊重」，講完就立刻散會。對此，張育萌嘆，李貞秀參選時還有「兩岸雙重戶籍」，就職時又有「雙重國籍」。所有違法的紅燈，她都加速衝過去，藍白還要「懂裝不懂」，怒批，「反正韓國瑜和藍白現在就是鐵了心要護航到底，告訴社會『只要我喜歡，有什麼不可以？』就算違法也在所不惜」。

