韓國瑜召集黨團協商裁示尊重李貞秀職權 黃帝穎砲轟：荒腔走板鬧劇

立法院長韓國瑜11日主持黨團協商，討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。（記者塗建榮攝）

立法院長韓國瑜今天（11日）下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，經協商40分鐘後朝野未達共識，韓國瑜直接裁示在相關事實查明之前，以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。對此，律師黃帝穎砲轟，韓國瑜擅自認定李貞秀立委職權，根本是荒腔走板的鬧劇。

黃帝穎今晚在臉書發文，「立法院長韓國瑜今召集黨團協商討論『李貞秀立法委員身分認定』，最終朝野協商未達共識，韓國瑜直接裁示，李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。李貞秀不論是違反國籍法『公職人員禁止雙重國籍』規定，或是兩岸人民條例『禁止雙重戶籍』規定，均是法律問題，法律上，無法以黨團協商處理中配李貞秀違法擔任立委的法律問題。」

「對於違法者責任的協商，實務上常見是『認罪協商』，前提是被告認罪，協商換取較輕的法律責任，但韓國瑜召集協商的對象李貞秀根本否定『國籍法』在台灣的法律價值及效力，這是一場李貞秀不認罪協商的政治鬧劇。更扯的是，國籍法及兩岸條例的合法性問題，制度上完全不是黨團協商可以認定，韓國瑜召集協商已夠荒唐，協商不成竟擅自認定李貞秀立委職權，根本是荒腔走板的鬧劇。」

最後黃帝穎直言，「行政機關無需理會不具法律意義的李貞秀不認罪協商，更無需接受或配合不具合法立委資格者的違法職權行使。」

