為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜召集黨團協商裁示尊重李貞秀職權 黃帝穎砲轟：荒腔走板鬧劇

    2026/03/11 20:39 即時新聞／綜合報導
    立法院長韓國瑜11日主持黨團協商，討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。（記者塗建榮攝）

    立法院長韓國瑜11日主持黨團協商，討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。（記者塗建榮攝）

    立法院長韓國瑜今天（11日）下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，經協商40分鐘後朝野未達共識，韓國瑜直接裁示在相關事實查明之前，以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。對此，律師黃帝穎砲轟，韓國瑜擅自認定李貞秀立委職權，根本是荒腔走板的鬧劇。

    黃帝穎今晚在臉書發文，「立法院長韓國瑜今召集黨團協商討論『李貞秀立法委員身分認定』，最終朝野協商未達共識，韓國瑜直接裁示，李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。李貞秀不論是違反國籍法『公職人員禁止雙重國籍』規定，或是兩岸人民條例『禁止雙重戶籍』規定，均是法律問題，法律上，無法以黨團協商處理中配李貞秀違法擔任立委的法律問題。」

    「對於違法者責任的協商，實務上常見是『認罪協商』，前提是被告認罪，協商換取較輕的法律責任，但韓國瑜召集協商的對象李貞秀根本否定『國籍法』在台灣的法律價值及效力，這是一場李貞秀不認罪協商的政治鬧劇。更扯的是，國籍法及兩岸條例的合法性問題，制度上完全不是黨團協商可以認定，韓國瑜召集協商已夠荒唐，協商不成竟擅自認定李貞秀立委職權，根本是荒腔走板的鬧劇。」

    最後黃帝穎直言，「行政機關無需理會不具法律意義的李貞秀不認罪協商，更無需接受或配合不具合法立委資格者的違法職權行使。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播