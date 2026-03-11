看伊朗「反守為攻」策略 林智群：給台灣一個重要借鏡

阿布達比的札伊德港（Zayed Port）1日遭伊朗回應美國和以色列聯合軍事行動的報復攻擊，冒出濃煙。（法新社）

美軍聯手以色列對伊朗發動軍事行動，讓中東局勢持續升溫。伊朗也改變策略，反守為攻，攻擊美國在阿拉伯國家的雷達。對此，律師林智群表示，「這件事情可以給台灣一個借鏡」。

林智群在臉書發文表示，伊朗被美國暴打之後，發現美國的強項是攻擊，防守能量不足，所以反守為攻，攻擊美國在阿拉伯國家的雷達。他直呼，「這件事情可以給台灣一個借鏡」。

林智群指出，大家討論中國對台灣的威脅時，都會說中國有幾千枚飛彈、幾百艘船、上千架戰鬥機，但卻沒人討論，中國的防禦能量有多少？中國的防空飛彈數量有多少？而伊朗戰爭顯示了，俄國跟中國的防空系統根本無法阻擋美國的飛彈，美國的防空系統可以阻擋俄國跟中國的飛彈。

他認為，如果台灣可以擁有更多海馬斯、ATACMS戰術飛彈、更多巡弋飛彈，中國的那些攻擊能量，包括機場、飛彈基地、陸戰直升機基地都會受到威脅。

林智群續指，如果大家去看1.25兆特別國防預算的相關項目，可以發現，我們除了要發展台灣之盾之外，也大肆採買了ATACMS戰術飛彈、海馬斯系統及相關的遠程彈藥，這些武器如果可以到手，對岸的攻擊能量沒有一個地方是安全的，除非中國把這些基地都往後撤幾百公里。

林智群說，這樣我們只花幾百億買了ATACMS戰術飛彈軍備、海馬斯系統跟相關的火箭彈、飛彈幾百枚，就可以讓對方花10倍以上的錢把基地搬遷到更內陸，對台灣的攻擊威脅就更小了，等於是用很小的代價去換取對方支出更高的國防預算。

