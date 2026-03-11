舊中央黨部追徵11億國民黨勝訴 黨產會轟：對轉型正義很大打擊

黨產會官員表示，非常遺憾法院採取狹隘的見解，用偏狹的角度在定義不當黨產，這是對轉型正義工程很大的打擊。（資料照）

國民黨舊中央黨部大樓被黨產會認定不當黨產，祭出行政處分追徵11億元，國民黨不服提告撤銷處分；最高行政法院判定，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定，國家無法再向國民黨追討11億元。對此，黨產會官員受訪痛批，法院用非常狹隘的見解，把這類不當黨產排除在追討範圍外，對轉型正義是很大打擊。

根據黨產會調查，國民黨舊中央黨部建物在日治時期為日本赤十字社台北支社使用，二戰時交給日本海軍水交社，做為海軍俱樂部用途使用。戰後移給東南行政長官公署開「凱歌歸」餐廳，後來竟變成國民黨舊中央黨部；國民黨在1994年將舊中央黨部拆除改建，再以23億元轉售該筆黨產給張榮發基金會。

黨產會官員表示，對於法院判決尊重，但感到非常遺憾。從最高行的判決理由來看，法院對於不當黨產的認定是用非常狹義的解釋，極度限縮不當黨產的範圍，亦即法官把已被國民黨處分掉的不當黨產，排除在追討的範圍。

官員指出，法院認為黨產會未對國民黨不當取得的價格做出說明，但事實上，舊中央黨部那塊土地原本是機關用地，本來就是國民黨不該取得的。

官員質疑，舊國民黨中央黨部原建物在日本時代是赤十字會社台北支社，該團體是日本政府底下一個組織。國民黨政府來台後，那塊土地編為機關用地，怎麼會讓國民黨特權取得，一開始財產來源就有問題。

他批評，非常遺憾法院採取狹隘的見解，用偏狹的角度在定義不當黨產，等於把這一類型不當取得的黨產排除在追討範圍之外，被國民黨賣掉就不算，這是對轉型正義工程很大的打擊。

國民黨舊中央黨部建物，在日治時期為日本赤十字社台北支社。

