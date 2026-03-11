為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨徵召翁壽良選嘉義市長 地方藍綠白發聲回應

    2026/03/11 18:59 記者林宜樟／嘉義報導
    國民黨徵召醫師翁壽良（左1）參選嘉義市長。（資料照）

    國民黨徵召醫師翁壽良（左1）參選嘉義市長。（資料照）

    年底嘉義市長選舉，國民黨嘉義市長黃敏惠將卸任，民進黨由立委王美惠參選，台灣民眾黨由前立委張啓楷代表競爭，國民黨今天徵召醫師翁壽良參選，藍、綠、白三陣營人選已定，「藍白合」部分預計由藍、白黨中央進行討論或民調程序。

    對於翁壽良將代表國民黨參選，王美惠表示，每一位有心為嘉義付出的人都值得尊敬，未來她還是會維持既有步調，認真問政，積極規劃嘉義市建設，並持續爭取中央資源回到嘉義，同時也會把地方服務做好，她會一步一腳印穩定向前。

    張啓楷表示，自己全身心投入嘉義市長選戰布局，爭取成為國民黨與台灣民眾黨共同支持的嘉義市長候選人，獲得高金素梅、蔡正元及羅智強等立法院友軍推薦，國民黨提名台南市長候選人謝龍介也表態力挺，中華民國各級公教退休人員總會總會長胡敦富發表公開信力挺；國民黨與台灣民眾黨早已達成在嘉義市藍白合，透過民調結果共推「最強的候選人」，兩黨一定會共同遵守兩黨協調機制產生出來的「唯一」嘉義市長候選人。

    黃敏惠說，尊重黨部的提名機制，不論是黨的提名人或黨的共同提名人，一定全力輔選。

    王美惠表示維持既有步調。（資料照）

    王美惠表示維持既有步調。（資料照）

    張啓楷表示自己全身心投入嘉義市長選戰布局。（資料照）

    張啓楷表示自己全身心投入嘉義市長選戰布局。（資料照）

    黃敏惠表示尊重黨部的提名機制。（資料照）

    黃敏惠表示尊重黨部的提名機制。（資料照）

