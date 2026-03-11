為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「美國人爸爸」管中閔稱別靠美 軍事粉專：川普該取消管家簽證護照！

    2026/03/11 18:57 即時新聞／綜合報導
    前台大校長管中閔。（資料照）

    前台大校長管中閔近日宣稱，台灣一味靠向美國「不一定是最好的選擇」、「美國不會是我們的救世主」，引發外界討論。軍事粉專「BobChen的軍事與政治」翻出管中閔兩個兒子都是美國籍，狠酸「美國人的爸爸說不能靠美國」，國民黨就是有一群人把自己小孩送到美國搞張綠卡或美國籍，檯面上又叫台灣人乖乖聽中國的話，「川普要不要把管家的美國簽證護照都取消啊！」

    本月7日，管中閔接受國民黨前主席洪秀柱主辦的「青雁青年成長營」邀請，以「全球化的破碎或新生？」為題發表演講，席間說川普只剩3年任期，後面的美國總統不可能像川普這麼蠻橫霸道，所以台灣一味往美國靠不一定是好選擇，「美國不會是我們的救世主」。管中閔還嗆日本首相高市早苗的「台灣有事日本有事」立場，「台灣有事關日本屁事，日本你愛不愛有事是你的事，跟台灣沒有關係」。

    對此，「BobChen的軍事與政治」怒批，管中閔的大兒子管良爵、小兒子管良維都在美國出生，目前都在加州生活，「管中閔這些中國國民黨的就是一堆黑幫分子，一定要跑去美國生小孩。叫自己小孩都去當警察，然後跟台灣人說不能依靠警察，要乖乖聽中國這個大黑道的才對……川普要不要把管家的美國簽證護照都取消啊！」

    圖
    圖 圖 圖
