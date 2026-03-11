原中央黨部非不當黨產勝訴 國民黨：黨產會「爛訴」濫追遭司法打臉

國民黨今（9日）表示，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。圖為現國民黨中央黨部。（資料照）

針對行政院不當黨產處理委員會於107年認定現屬「張榮發基金會」（台北市中山南路11號）的原國民黨中央黨部為「不當取得財產」，並向國民黨追徵11億3972萬餘元一案，最高行政法院近日判決國民黨勝訴、撤銷處分並駁回黨產會上訴，全案確定，國民黨今（9日）表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

該黨並強調，不當黨產會成立以來，多次以政治鬥爭思維操作行政權力，不僅濫用追徵權力，更動輒提起訴訟、耗費大量司法與社會成本，本案歷經多年訴訟，最終仍遭最高行政法院駁回確定，正是對其「不當處分、不當追繳、不當爛訴」的最好證明。

國民黨表示，法院已經明確認定，黨產會對於如何認定國民黨是以「交易時顯不相當之對價」取得相關土地及建物，始終未能提出具體說明與證據，顯示其處分欠缺事實基礎與法律論證，司法最終判決撤銷處分，不僅還給國民黨公道，也再次揭露黨產會長期以來「先定罪、再找理由」的政治辦案模式。

國民黨強調，相關土地及建物是該黨於1990年依法購得，交易過程並無壓低價格情形，後續也依法進行重建，並於民國95年出售給「張榮發基金會」，而且是在「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」施行後1年內依法申報，在該條例公布施行時，資產早已非該黨所有，黨產會卻仍強行認定為不當黨產並追徵巨額款項，顯然違反法律與事實。

國民黨呼籲民進黨政府正視司法判決所揭示的問題，停止把行政機關當成政治鬥爭工具，並應全面檢討不當黨產會過去的濫權作為。

