立院證實李貞秀圈選「僅有中華民國籍」 綠質疑：使公務員登載不實

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，民進黨團書記長范雲（見圖）關切，李貞秀在立法院發給113位立委的雙重國籍切結書是否如實填報。（資料照）

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，民進黨團書記長范雲關切，李貞秀在立法院發給113位立委的雙重國籍切結書是否如實填報；立法院人事處表示，當事人圈選只有中華民國國籍，不具有外國國籍。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜質疑，李女士說中國不受理放棄國籍，這不就是「使公務員登載不實罪」？

范雲表示，立委就職宣誓時都必須填寫相關表格，其中明確詢問是否具有外國國籍，且需本人親自簽名確認後才能完成宣誓。若李貞秀在表格上填報不實，問題就不只是選舉時向中選會填報的國籍問題，而是連立法院內部的人事資料也可能出現說謊情形，因此相關文件應被檢視。

請繼續往下閱讀...

范雲提到，她查閱自己的立法院人事資料後發現，資料表同樣清楚列出是否具有外國國籍的選項。她質疑，如果李貞秀在這些文件中勾選或填寫不實，將牽涉到是否違反「國籍法」與公職人員資格問題，因此相關資料具有高度公共性，應該讓外界檢視。

范雲表示，前立委李慶安的雙重國籍爭議，當時在馬英九政府時期也曾被處理，顯示相關問題超越藍綠。她隨後詢問立法院秘書長周萬來，若民眾黨基於政治考量不便自行處理相關爭議，立法院是否能提供相關資料，讓外界確認李貞秀在宣誓與人事文件中是否如實填報。

立法院人事處長黃瑞月說，立法院在李貞秀就任前就請她填具（雙重國籍切結書）的回覆書，當事人圈選她只有中華民國國籍，不具有外國國籍。范雲直言，「這就是說謊，她有三份資料說謊，立法院應該可以自己處理。」

陳培瑜發文指出，今天的黨團協商，立法院終於坦承，李貞秀在宣誓就任時所填寫的切結書上，勾選「僅具有中華民國國籍」的選項，但按照第2點，李女士說中國不受理放棄國籍，這不就是「使公務員登載不實罪」？她也再度向立法院、內政部、中選會索資，請他們提供李女士宣誓就任時所填寫的文件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法