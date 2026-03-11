藍新北領表截止！美女議員戴湘儀放棄連任 陳金華跨區挑戰板橋

新北市議員戴湘儀。（資料照）

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部公告提名38席，力拚過半。今天是國民黨新北議員領表最後一天、登記第二天。截至今（11）日下午4點止，總計47位領表、38位登記。值得注意，領表最後一天，「侯家軍」、新莊最美議員戴湘儀確定放棄連任；前土城區黨部主委陳金華跨區參選板橋選區。

國民黨新北市黨部領表最後一天及登記第二天，較受外界矚目的第三選舉區（新莊）將提名3席，包含婦女保障名額1席，領表首日除力拚連任的新北市議會議長、議員蔣根煌完成登記，也已有兩名女性新秀登記參選，包含宋明宗新莊服務處主任蕭夙玲領表、泰豐里長王珮宇完成登記；而次日則見爭取連任的蔡健棠、蕭夙玲完成登記，及國民黨21全黨代表楊宗梵完成領表，仍未見戴湘儀現身。

戴湘儀昨天向媒體稱會在今天領表結束後統一發聲明，但截至截稿前仍未有任何動作。

另外，值得注意，此次藍營議員參選也有許多政二代出陣，像是第二選區（五股、泰山、林口）議員宋明宗女子蔡佩呈、第四選區（三重、蘆洲）前議員蔡明堂兒子蔡政呈、第五選舉區（板橋）議員周勝考兒子周韋翰等。

而新秀則包含參選第五選區（板橋）的國民黨前發言人鄧凱勛、參選第七選舉區（永和）的里長陳以樂、蕭夙玲、陳柏翰等人爭取黨內初選提名。

此外，參選第五選區（板橋）的前土城區黨部主委陳金華此次跨區挑戰板橋選區。陳金華表示，這次參選的初衷是希望為板橋爭取更多福祉，特別關注教育、消防與校園安全。他期盼透過自身努力與社會各界支持，為板橋帶來新的方向與更好的生活品質。

前土城區黨部主委陳金華今登記參選第五選區。（記者羅國嘉攝）

藍營新北市永和區市議員參選人李珮媜（左）今在國民黨前主席洪秀柱（右）陪同下，完成議員參選領表登記。（記者羅國嘉攝）

前國民黨議員蔡明堂兒子蔡政呈今完成第四選區議員登記。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市議員候選人3月10日領表登記情形。（國民黨新北市黨部提供）

國民黨新北市議員候選人3月11日領表登記情形。（國民黨新北市黨部提供）

