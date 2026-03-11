為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    在澳洲看女足賽喊「台灣加油」竟被帶離 駐雪梨辦事處致函主辦抗議

    2026/03/11 17:20 記者黃靖媗／台北報導
    我國女子足球隊10日晚間在澳洲雪梨對戰印度，比賽期間為我國應援的前國家隊教練陳貴人遭警方請出場。（圖擷取李柏毅臉書）

    台灣女足赴澳洲參賽，傳出有我國球迷因在10日台灣對戰印度的賽事高喊「台灣加油」遭主辦單位干預，應援者甚至於中場被帶離。對此，我國外交部表示，駐處同仁已於第一時間嚴正抗議，因此大會未敢再粗暴對待其他我國觀眾，駐處今日也向驅離我國觀眾的警署表達不滿，並致函主辦單位。

    外交部說明，我國女子足球隊10日晚間在澳洲雪梨對戰印度，比賽期間為我國應援的前國家隊教練陳貴人遭警方請出場，我國駐雪梨辦事處同仁立即在第一時間於現場表達嚴正抗議，因此大會人員未敢再行粗暴對待其他我國觀眾。

    外交部表示，駐處11日即致函賽事主辦單位「亞洲足球協會」（Asian Football Confederation, AFC）秘書長Datuk Seri Windsor John，除抗議我國人遭受不平等待遇外，並要求大會維護人權及賽事公平原則。

    另外，針對警方於比賽期間驅離我國觀眾出場一事，外交部說明，駐處也已向新南威爾斯州警署表達不滿及關切。

    外交部表示，我國代表隊預計本月14日在澳洲伯斯進行比賽，外交部將密切關注本案相關發展，並責成駐處積極應處，以確保我國代表隊及民眾的權益。

    熱門推播