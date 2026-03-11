韓國瑜裁示尊重李貞秀職權行使 陳培瑜：連停職調查勇氣都沒有

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，經協商40分鐘後朝野未達共識，韓直接裁示，在相關事實查明，以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜說，民眾黨或立法院都不願意負起責任釐清事實，批評韓國瑜主導的立法院連讓「李女士」停職接受調查的勇氣都沒有。

陳培瑜表示，「兩岸人民關係條例」規定，必須在台設籍滿10年，並且註銷中國「戶籍」，才能「登記參選」。但李貞秀提出的除籍證明，寫法與一般中配文件不同，也不符合當時的法律實務，難以採認，只能證明李貞秀2025年3月才將文件繳回移民署，身份轉換程序也是這時才算完成，這代表2023年底被提名為民眾黨不分區立委時，確實不符參選資格的規定。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜指出，由於「兩岸人民關係條例」並不規範外配參政權，因此當選後依照「國籍法」規定，不允許雙重國籍，李女士必須在「到職」以前，辦理放棄外國「國籍」，並在1年內完成程序。如果違反，將由立法院解除公職。過去民眾黨的麥玉珍、民進黨羅美玲，都有完成放棄外國國籍，但李貞秀卻只說中國不受理就想矇混過關，而國民黨、民眾黨都在護航。

陳培瑜提到，今天的黨團協商，立法院秘書處終於坦承，李貞秀在宣誓就任時所填寫的切結書上，勾選「僅具有中華民國國籍」的選項，但按照第2點，李女士說中國不受理放棄國籍，這不就是「使公務員登載不實罪」？

陳培瑜強調，她再度向立法院、內政部、中選會索資，請他們提供李女士宣誓就任時所填寫的文件。立法院應該給國人一個清楚的交代。李貞秀風波已經持續了將近2個月，民眾黨跟立法院始終都在顧左右而言他。真相會越辯越明，民進黨團絕不能接受具有中國身份的人擔任我國的公職人員，尤其是能接觸這麼多機密的立法委員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法