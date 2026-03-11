王鴻薇質疑卓榮泰包機看球「恐成走私漏洞」 翁達瑞留言打臉

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

行政院長卓榮泰7日親飛東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，為台灣隊加油助陣，不過引發在野黨不滿，認為是「公器私用」與「貪瀆百萬」。對此，國民黨立委王鴻薇今（11日）又發文表示，私人包機未經過海關安檢是開違規出入境的先河，未來恐怕就是走私的漏洞。貼文一出卻遭學者翁達瑞（陳時奮）打臉。

王鴻薇在臉書發文表示，卓榮泰搭乘華航專機赴日本進行「私人行程」，卻從空軍松指部登機，引發社會大眾質疑，行政院始終不願正面回應，這反而引發不少走私、違法的疑慮。她認為，如果私人包機未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，那是沒有海關的，這樣是開違規出入境的先河，未來恐怕就是走私的漏洞。

王鴻薇指出，根據交通部民用航空局電子式飛航指南規定、松山機場飛航指南AD 2.3備註提及，「使用松山機場起降之國際線商務專機及自用航空器，其飛航組員及乘客須由商務中心辦理通關作業。」這完全和國防部長顧立雄所說，「民航機可協調使用軍用停機坪」不同。

王鴻薇強調，大家都樂見外交突破，也沒有人希望政務官傾家蕩產來自費拚外交。但既然台灣是法治國家，不管是誰都不能公器私用，之前有監察委員濫用公務車引起的社會爭議，因此卓榮泰真的應該好好回應社會疑慮，才不會由最高行政首長開公私不分的先例。

貼文曝光後，翁達瑞也現身留言打臉，並要王鴻薇不要繼續造謠了，他表示，台北就只有一個松山機場，是軍民兩用，管理單位是交通部民航局與空軍松指部。「民航局向松指部調借一個停機坪給華航的包機過夜待命，妳也可以編出這麼大的謊言。飛機就是在松山機場起降，沒有在松指部起降這回事。松指部只是一個管理單位，不是機場，不能讓飛機起降」。

網友也紛紛表示，「一直糾結這個真是有病」、「還要鬧多久」、「妳們去中國是公費還是自費怎不放出來讓全民檢驗」、「委員是不是應該花時間在更重要的事情上？例如軍購還有總預算審查」、「2026已經過了兩個月，請問立委何時可以把2026預算付委審查？」、「那以後你們去任何地方的費用要不也都公開一下？」、「比中國還急」。

