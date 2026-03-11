酸台南市府不守信用 蔡育輝穿「蔡市場」背心

南市議會臨時會今在新營召開，議員蔡育輝（右）穿上「蔡市場（長）」背心，左為議長邱莉莉（左）。（記者楊金城攝）

台南市議會第4屆第11次臨時會今天（11日）起在新營民治議事廳召開10天會期，審查台南市114年度總預算第二預備金動支數額表、115年度總預算第一次追加減預算案，以及各項墊付款案、一般提案與專案報告等17案。議員蔡育輝不滿市府承諾的不少追加預算案未提案，刻意穿上「蔡市場（長）」背心，嘲諷市府像在市場喊價但都不守信用。

115年度總預算第一次追加減預算，包括歲入淨追加94億9091萬3千元，歲出淨追加97億3958萬2千元，加計追加減後歲入歲出差短45億6074萬6千元；114年第二預備金動支2億7694萬1千元；而12件墊付案墊付預算總計4億381萬元。明天（12日）進行「康寧大學台南校區校舍使用規劃與發展方向」專題報告、16日「臺南市先進運輸系統綠線可行性研究」規劃成果同意案；20日第二、三讀會、審議各項提案、閉幕。

請繼續往下閱讀...

蔡育輝說，有些墊付案、追加案，市府來溝通，獲得支持，但後來都未提交議會，他穿上「蔡市場（長）」背心，突顯市府不守信。

另外，議員林美燕質詢關心南區喜樹灣裡市地重劃及公告地價調高，導致不少老農擔心土地價值提高因此無法領取老農津貼。台南市地政局回應，喜樹灣裡市地重劃區去年底才開發完成，土地尚未登記，區內98％均為國公有土地，僅3筆私有土地。目前地價水準仍低於南區成熟住宅區、商業區行情；地政局局長陳淑美答詢強調，115年公告土地現值並未調整，老農還是可領老農津貼；公告地價則略作調整，平均調幅為4.74％，尚未針對重劃後地價做專案調整。

地政局說，依「老年農民福利津貼暫行條例」第4條規定，土地價值是以「公告現值」作為計算基礎。自107年已經領取老農津貼者，如果原應納入計算的個人所有土地房屋沒有新增，若因公告土地現值或房屋評定標準價格調升，仍符合暫行條例第四條規定者，還是可以繼續領取老農津貼。

議員林美燕（中）提問關心南區喜樹灣裡市地重劃後公告地價調高，導致不少老農擔心土地價值提高因此無法領取老農津貼。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（備詢台左一）帶領市府團隊，出席市議會新營臨時會期。（議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法