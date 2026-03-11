盧秀燕訪美區隔鄭麗文親中？國民黨：不存在這問題

盧秀燕今日啟程訪美。（資料照）

國民黨籍台中市長盧秀燕今日啟程訪美，對於外界揣測盧此行是與國民黨主席鄭麗文互別苗頭？國民黨文傳會主委吳宗憲表示，地方縣市政府參訪姐妹市交流是常態，而且盧秀燕與鄭麗文兩人溝通沒有障礙，並不存在互別苗頭的問題，就像高雄市長陳其邁訪問美國，國民黨不會說陳其邁與賴清德總統互別苗頭，他強調，盧訪美就只是單純的城市互訪，請外界正向看待，完全不存在陰謀的問題。

國民黨文傳會副主委尹乃菁則說，外界總是喜歡以見縫插針的方式，看待盧秀燕與鄭麗文的互動，她強調，現在已經是21世紀的台灣與國民黨，外界不要老是以舊時代、舊社會的角度，來看待現代社會的問題，而且小看盧、鄭兩人的格局，因為盧、鄭都是大眼光、大格局的人，國民黨也非常高興有像盧秀燕這樣的政治明星，黨中央誠摯祝福盧秀燕此行能圓滿順利，並相信能讓美方眼睛一亮。

請繼續往下閱讀...

此外，尹乃菁指出，根據媒體民調，國民黨與民進黨的政黨滿意度已經打平，在政黨信任度方面，國民黨提升了6%，民進黨下降4%，在國內3個主要政黨中，國民黨的信任度最高，雖然民進黨側翼無所不用其極的造謠與抹黑，但相信只要方向與路線正確，國民黨就是最值得民眾信賴的政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法