為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕訪美區隔鄭麗文親中？國民黨：不存在這問題

    2026/03/11 16:52 記者施曉光／台北報導
    盧秀燕今日啟程訪美。（資料照）

    盧秀燕今日啟程訪美。（資料照）

    國民黨籍台中市長盧秀燕今日啟程訪美，對於外界揣測盧此行是與國民黨主席鄭麗文互別苗頭？國民黨文傳會主委吳宗憲表示，地方縣市政府參訪姐妹市交流是常態，而且盧秀燕與鄭麗文兩人溝通沒有障礙，並不存在互別苗頭的問題，就像高雄市長陳其邁訪問美國，國民黨不會說陳其邁與賴清德總統互別苗頭，他強調，盧訪美就只是單純的城市互訪，請外界正向看待，完全不存在陰謀的問題。

    國民黨文傳會副主委尹乃菁則說，外界總是喜歡以見縫插針的方式，看待盧秀燕與鄭麗文的互動，她強調，現在已經是21世紀的台灣與國民黨，外界不要老是以舊時代、舊社會的角度，來看待現代社會的問題，而且小看盧、鄭兩人的格局，因為盧、鄭都是大眼光、大格局的人，國民黨也非常高興有像盧秀燕這樣的政治明星，黨中央誠摯祝福盧秀燕此行能圓滿順利，並相信能讓美方眼睛一亮。

    此外，尹乃菁指出，根據媒體民調，國民黨與民進黨的政黨滿意度已經打平，在政黨信任度方面，國民黨提升了6%，民進黨下降4%，在國內3個主要政黨中，國民黨的信任度最高，雖然民進黨側翼無所不用其極的造謠與抹黑，但相信只要方向與路線正確，國民黨就是最值得民眾信賴的政黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播