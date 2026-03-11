花蓮議長張峻參選縣長 綠營：支持能帶來改變的人

花蓮縣議會議長張峻今天宣布參選花蓮縣長。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會議長張峻今天在縣議會無黨籍政團聯盟、媒體人何啟聖等人陪同下宣布參選下屆花蓮縣長，但綠營議員都沒有出席，民進黨部主委嚴献忠說，現在花蓮正在十字路口，花蓮過去經濟衰退、百業蕭條，人口流失也很多，很多做生意的在掙扎中離開花蓮，花蓮民進黨不能只為考慮到自己的黨派，要做對花蓮好的事，支持1位能帶來改變花蓮的人。

民進黨籍縣議員胡仁順說，花蓮在傅崐萁家族與其附隨者長期執政下，從馬英九時代開始，不分政黨與是非對錯的製造對立以收取傅個人的政治利益，對傅崐萁而言，為自己鋪路的重要性遠勝於花蓮的進步，現況證實傅崐萁從地方高升中央，但花蓮卻是節節敗落；這些年眼睜睜看著台東大幅超越花蓮，現在是要跳脫政黨思維，做對花蓮好的事。

請繼續往下閱讀...

張峻被媒體詢問是否與民進黨合作？綠營議員未出席的問題，張峻回應說，民進黨他們自己有政黨考量、選戰策略，不過他是無黨籍，現在不是政黨問題，是要不要改變的問題，任何想要改變的力量，都會極力爭取、想辦法整合，他的參選也不是為了要反對誰，是要讓花蓮更好，今天就是看不下去，才決定承擔大任，出來參選；與魏嘉賢若後來理念一致，可以想辦法合作，參選是個人自由，若傅崐萁願意回來也非常歡迎。

張峻有意參選後，近日遭網路攻擊為黑道、流氓，他今天澄清，立法院早已制定排黑條款，有黑金槍毒的都不能參選，他既然可以依法登記參選，已經擔任4屆議員，就代表沒有任何不法紀錄，選罷法可以證明他的清白。何啟聖也補充說，檢肅流氓條例違反憲法基本權而3度被宣告違憲，過去只要被警察懷疑可能犯罪，任何籠統的理由就可以用行政拘束人身自由，張峻就是那個在那個違反人權制度下被冤枉、被陷害的人。

被國民黨提名的吉安鄉長游淑貞說，尊重，就君子之爭。不過國民黨縣議會黨團發言人、議員吳建志說，強烈譴責議長張峻一邊宣布參選縣長、一邊玩兩手策略卡社福預算傷害花蓮縣民，張峻一邊利用議長職權在議會程序委員會卡住22億花蓮縣社福預算，一邊高調宣布參選縣長，玩弄兩手策略，令人不齒，此行為完全背離議會監督初衷，淪為個人政治野心的工具。

議員魏嘉賢則說，改變花蓮是跟議長張峻、鄉長游淑貞的共識，若是談公共政策、為花蓮更好的討論都可以，但對於整合、政治協商等這種事情是不可能的，每一個人風格、做法畢竟都不一樣，每一個人有每一個人的行事風格，大家風格不同，不能勉強在一起；對花蓮有利的方向跟方式都可以思考、討論，未來他若當選後，對花蓮有利的，也會把這些好的政見，變成自己的一個政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法