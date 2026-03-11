為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院黨團3/13甲動 國民黨：藍白共同政見會「改期」非延期

    2026/03/11 16:28 記者施曉光／台北報導
    藍白兩黨日前對外宣布13日要發表的共同政見會，決定延後1天舉行，國民黨文傳會副主委尹乃菁（右）強調，並非「延期」而是「改期」。左為文傳會主委吳宗憲。（記者張嘉明攝）

    藍白兩黨日前對外宣布13日要發表的共同政見會，決定延後1天、改至14日上午舉行。國民黨文傳會副主委尹乃菁強調，並非「延期」而是「改期」，由於藍、白兩黨的共同政見願景涉及政策施行推動，必須有兩黨立法院黨團一起參與，考量立法院黨團13日有甲動，要行使中選會人事同意案，因此經兩黨討論後決定改在14日上午9點半舉行。

    尹乃菁並強調，藍、白兩黨在立法院推出許多共同法案，民進黨雖然冷嘲熱諷，卻也拿不出一點辦法，行政院只能偷偷拿香跟拜，就像藍、白提出「台灣未來帳戶」後，行政院先是嘲諷錢坑，但行政院長卓榮泰的施政報告中卻抄襲提出「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，國民黨歡迎行政院拿香跟拜，而且要跟上藍、白合作的腳步。

    由於獲得徵召參選宜蘭縣長，國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，他將全力投入選舉，因此他將請辭文傳會主委，但仍有一定的行政作業流程，相關簽呈已在準備中，相信行政流程會很快跑完；但他也強調，自己的個性是任何職位都要做到最後一刻。

    尹乃菁則說，雖然很希望吳宗憲繼續擔任文傳會主委，但吳宗憲既然要到宜蘭打拚，因此未來就是由她接任主委一職。

