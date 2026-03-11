民進黨苗縣議會黨團聯合登記 喊出「八席全上」拚勝選

民進黨苗栗縣議會黨團今（11）日下午於民進黨苗栗縣黨部辦理黨公職聯合登記，眾人齊聲高喊「幸福苗栗、萬事品安」、「團結議會、八席全上」，宣示民進黨團結迎戰、全力拚勝選的決心。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

民進黨苗栗縣議會黨團今（11）日下午於民進黨苗栗縣黨部辦理黨公職聯合登記，由苗栗縣議會民進黨團總召翁杰率議員徐筱菁、許櫻萍、羅貴星、邱毓興、陳光軒，及縣黨部主委陳詩弦共同完成黨內登記，立法委員沈發惠、民進黨苗栗縣長參選人陳品安及議員陳春暖也陪同，眾人齊聲高喊「幸福苗栗、萬事品安」、「團結議會、八席全上」，氣勢高昂，宣示民進黨團結迎戰、全力拚勝選的決心。

翁杰表示，這場聯合登記不僅是程序上的開始，更是民進黨在苗栗集結力量、正式吹響改革號角的重要時刻。苗栗需要改變，也需要一支真正為人民發聲、敢監督、會建設的議會團隊。民進黨議會黨團將以最團結的姿態迎戰選舉，全力爭取更多席次，讓改革力量在議會更加壯大。

翁杰強調，民進黨團已經做好準備，將以「團結議會、八席全上」為目標，全力衝刺選戰，讓苗栗縣議會出現更強大的進步力量，推動財政紀律、公共建設與民生改革，為苗栗爭取更好的未來。

沈發惠表示，苗栗現任黨公職同志皆是他擔任不分區立委在苗栗的最佳分身，所以特別陪同子弟兵聯合登記。苗栗正站在關鍵的轉型時刻，中央與地方民進黨將攜手合作，為苗栗帶來更多建設與資源，讓地方發展真正跟上時代腳步。

陳品安指出，苗栗鄉親期待的是一個更有希望的未來，未來將與民進黨議會團隊密切合作，打造清廉、有效率的縣府團隊，推動產業升級、改善交通建設與提升生活品質，實現「幸福苗栗、萬事品安」的願景。

