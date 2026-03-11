吳宗憲要帶領宜蘭人走新路 翁壽良強調嘉市永續傳承、創新進步

國民黨11日召開中常會，黨主席鄭麗文（右2）宣布提名李四川（右1）、吳宗憲（左2）、翁壽良（左1）參選新北、宜蘭、嘉義三縣市。（記者張嘉明攝）

今獲黨中央徵召參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲指出，未來他會一步一腳印的走宜蘭縣12個鄉鎮市，聆聽在地聲音，他並強調，雖然自己並非宜蘭土生土長，但可以選擇在那裡奮鬥，希望未來能以畢生所學，貢獻宜蘭這塊土地，帶領宜蘭人走新路，不要困在宜蘭，能走出一條新路。

此外，同樣獲得國民黨徵召參選嘉義市長的醫師翁壽良則表示，他的參選理念就是永續、傳承、創新與進步，在現任嘉義市長黃敏惠的執政下，目前嘉義市在文化、教育方面都有很大的進步，而且市民廣場已經動土，嘉義市圖書館總館園區也已經比圖完成，後續工程有待完成，他會延續黃敏惠的施政計畫，同時自己是醫師，解決少子化問題也是他未來的施政重點。

吳宗憲表示，自己的從政理念就是「禮運大同篇」中的那幾句話，希望能讓所有老人家退休後有安穩的生活，讓年輕人有工作，可以好好照顧下一代，小朋友可以接受良好的教育，營養足夠且健康無虞，所有弱勢團體都能得到保護，這才是從政者所應該做的事。

吳宗憲還說，在宜蘭縣長林姿妙的帶領下，宜蘭縣有很好的免費營養午餐，未來他會再升級、納入更多的在地食材，在老有所終的想法上，他希望讓70歲以上的老人都能免負擔健保費，而且絕不容許有人因貧而病或因病而貧，並減輕年輕人的負擔。

對於媒體詢問，未來是否考慮與民眾黨組成「聯合政府」，並邀民眾黨宜蘭縣長參選人陳婉惠擔任副縣長？吳宗憲沒有正面回應，只說所有的人才都是國家的，如果自己有幸勝選，會請託所有的人才，目前他還在參選的階段，所以並沒想到副縣長、局處首長人選問題，未來只要是好的人才，能對縣政有幫助，他都會懇託並思考最適合的人選。

吳宗憲說，他經常與陳婉惠通電話或見面，兩人溝通沒有問題，而且他也已經與民眾黨主席黃國昌、陳婉惠見過面，至於未來藍白合作方式，必須由兩黨黨部協調，他一定會尊重黨部協調的結果。

對於媒體詢問，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷除了有前民眾黨主席柯文哲的加持，還有國民黨立委謝龍介等人日前幫忙拉抬，是否會不是滋味？翁壽良回應，他與這些人私下都有互動，但不便多說，張啓楷能夠邀請到謝龍介等人，代表張啓楷在立法院的人緣很好，大家互相鼓勵加油。

