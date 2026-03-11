認知戰！Threads網軍AI假圖曬護照喊「謝謝大陸協助中東撤僑」

Threads又見明顯AI造謠圖。（取自Threads）

中東局勢混亂之際，中共宣稱台灣同胞是中國公民，中國官媒「央視」昨日報導，70多名台灣人在中國駐伊斯坦堡總領館協調下，搭乘班機飛往上海再轉回台灣，陸委會則批此為認知作戰。今日Threads上立刻出現可疑帳號發文：「我是台灣人。謝謝大陸協助中東撤僑，上海轉機中。」還有人附上明顯AI生成的照片，被網酸爆。

Threads上今日出現多篇文章，不少網友喊「謝謝中國派專機幫忙撤台僑」；也有發文者自稱「我是台灣人」，接著寫下「謝謝大陸協助中東撤僑，上海轉機中。感謝中國，兩岸和平。」部分文章還附上AI生成人物拿著台灣綠色護照，在機場比讚的照片。

請繼續往下閱讀...

AI圖文下方，立刻湧入網友狠嗆：「要假裝也認真一點」、「AI假圖又來了」、「你的護照怎麼那麼大本啊？」、「你的護照看起來像自己印的」、「破爛網軍用什麼蠢AI圖來騙，真是有夠沒誠意。」

對此，外交部今日也打臉中國官媒。發言人蕭光偉表示，這批國人不是滯留在中東戰火影響的地區，應是返國班機受影響，改在伊斯坦堡搭機離開。

蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域開放，土耳其航空每週也有十多個直飛台北的航班，其實有非常多替代方案，旅行社以及國人若有需要協助的地方，請務必與我國駐外館處聯繫，駐館人員會第一時間全力協助，讓國人安全返國。

陸委會副主委沈有忠也說，這議題有看到一些中國媒體、網路上有些異常的訊號，有從事認知戰的情況，中共都會利用天災人禍散播政府救災不力、沒有撤僑等事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法