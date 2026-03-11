為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    迎戰2026！林楚茵接任民進黨發言人 賴清德交付4大任務

    2026/03/11 15:53 記者陳政宇／台北報導
    賴清德今天在民進黨中常會宣布，由立委林楚茵接任黨部發言人，與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人共同襄助秘書長徐國勇。（圖由民進黨提供）

    賴清德今天在民進黨中常會宣布，由立委林楚茵接任黨部發言人，與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人共同襄助秘書長徐國勇。（圖由民進黨提供）

    民進黨迎戰2026九合一選舉，今（11）日宣布由立委林楚茵接任黨部發言人一職，強化空戰火力。兼任民進黨主席的賴清德表示，期待林未來襄助黨秘書長徐國勇，包括黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

    民進黨中央黨部發言團隊，因卓冠廷、戴瑋姍投入新北市議員連任選戰請辭，去年12月由立委李坤城遞補。賴清德今天下午在民進黨中常會宣布，林楚茵將接任黨部發言人，林過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上2屆立委的歷練，也熟悉政策溝通。

    賴清德說，期待林楚茵未來與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

    事實上，林楚茵2023年就曾擔任民進黨發言人，協助備戰2024大選。林會後受訪表示，希望接下來能夠有更多與民眾溝通，尤其是國防預算、全民福利等部分，給予最充分的民意溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播