迎戰2026！林楚茵接任民進黨發言人 賴清德交付4大任務

賴清德今天在民進黨中常會宣布，由立委林楚茵接任黨部發言人，與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人共同襄助秘書長徐國勇。（圖由民進黨提供）

民進黨迎戰2026九合一選舉，今（11）日宣布由立委林楚茵接任黨部發言人一職，強化空戰火力。兼任民進黨主席的賴清德表示，期待林未來襄助黨秘書長徐國勇，包括黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

民進黨中央黨部發言團隊，因卓冠廷、戴瑋姍投入新北市議員連任選戰請辭，去年12月由立委李坤城遞補。賴清德今天下午在民進黨中常會宣布，林楚茵將接任黨部發言人，林過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上2屆立委的歷練，也熟悉政策溝通。

賴清德說，期待林楚茵未來與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

事實上，林楚茵2023年就曾擔任民進黨發言人，協助備戰2024大選。林會後受訪表示，希望接下來能夠有更多與民眾溝通，尤其是國防預算、全民福利等部分，給予最充分的民意溝通。

