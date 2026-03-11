「台灣尚勇」響徹東京巨蛋 賴清德：建立更良善運動環境

台灣隊在本屆經典賽2勝2敗，最終仍無緣晉級8強。（資料照）

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事落幕，台灣隊2勝2敗無緣晉級。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（11日）表示，經典賽展現出台灣人韌性及勇敢的特質，而東京巨蛋也一次次響起「台灣尚勇」，在運動比賽的激情過後，政府要繼續建立更良善的運動環境。

台灣隊結束比賽後，除部分旅外球員直接回到球隊外，其餘10名教練、18名球員及隨行家屬，與中職會長蔡其昌11日凌晨飛抵桃園國際機場，由運動部長李洋前往接機，總教練曾豪駒、球員陳冠宇代表接受華航地勤人員獻花。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢轉述，賴清德席間指出，世界棒球經典賽的Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的特質，韌性及勇敢。

賴清德說，過程中，即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前，為孩子、為代表隊全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

儘管台灣隊止步小組預賽，賴清德強調，這次的經典賽，每一位球員都拚戰到最後一刻；也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」。

賴清德預告，在運動比賽的激情過後，要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。

