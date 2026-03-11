為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「台灣尚勇」響徹東京巨蛋 賴清德：建立更良善運動環境

    2026/03/11 15:40 記者陳政宇／台北報導
    台灣隊在本屆經典賽2勝2敗，最終仍無緣晉級8強。（資料照）

    台灣隊在本屆經典賽2勝2敗，最終仍無緣晉級8強。（資料照）

    世界棒球經典賽（WBC）C組賽事落幕，台灣隊2勝2敗無緣晉級。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（11日）表示，經典賽展現出台灣人韌性及勇敢的特質，而東京巨蛋也一次次響起「台灣尚勇」，在運動比賽的激情過後，政府要繼續建立更良善的運動環境。

    台灣隊結束比賽後，除部分旅外球員直接回到球隊外，其餘10名教練、18名球員及隨行家屬，與中職會長蔡其昌11日凌晨飛抵桃園國際機場，由運動部長李洋前往接機，總教練曾豪駒、球員陳冠宇代表接受華航地勤人員獻花。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢轉述，賴清德席間指出，世界棒球經典賽的Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的特質，韌性及勇敢。

    賴清德說，過程中，即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前，為孩子、為代表隊全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

    儘管台灣隊止步小組預賽，賴清德強調，這次的經典賽，每一位球員都拚戰到最後一刻；也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」。

    賴清德預告，在運動比賽的激情過後，要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播