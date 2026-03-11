片山和之讚WBC台日大戰令人感動 盼台日加深「心之絆」

日本駐台代表片山和之致詞特別提及世界棒球經典賽（WBC），誇讚台日的對戰相當精彩，令人感動。（記者田裕華攝）

今日為日本311大地震15週年，311東日本大震災在台日本人支援會特別舉辦15週年追悼感恩會，在311地震發生的時刻默哀1分鐘。日本駐台代表片山和之致詞表示，將感謝的心意永不磨滅地傳承到未來是他們的使命，無論面臨何種困難，他確信日本與台灣互助互持的關係都將會持續。片山也特別提及世界棒球經典賽（WBC），誇讚台日的對戰相當精彩，令人感動。

311東日本大震災在台日本人支援會今日於日本台灣交流協會台北事務所舉辦「311東日本大震災15週年追悼・感恩會」，向在震災發生後援助日本的台灣表達感謝，並追悼震災中犧牲的人們，特別於台灣時間下午1時46分（日本時間下午2時46分，311地震發生時間）集體默哀1分鐘，並為逝者獻花。

請繼續往下閱讀...

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之致詞表示，東日本大地震至今，轉眼己過了15年，他在此再次向眾多罹難者致以最深切的哀悼，並向罹難者家屬獻上最誠摯的慰問。

片山和之說，311地震發生時，他在比利時的日本大使館工作，電視新聞裡的畫面令他震驚到說不出話來，至今他仍清楚記得，隔天是當地日語補習學校的畢業典禮，孩童學生們都抱著極大的不安離開了校園，當年的那群畢業生，想必如今都已成為優秀的社會人士，在全球各地貢獻所長了吧。

片山和之表示，在日本人遭遇巨大困難時，以及那之後，每當日本遭逢各種災害時，台灣人總是即刻地給日本溫暖的慰問與支援，對此他要再度表達由衷的感謝。

片山說，如同今天這場「感恩會」的宗旨，他們強烈感受到，將這份感謝的心意永不磨滅地傳承到未來，正是他們的使命。自然災害今後仍可能發生，但無論面臨何種困難，他確信日本與台灣互助互持的關係都將會持續，希望未來能更加深日本與台灣之間所培養出的「心之絆」。

此外，片山也特別提及8日的世界棒球經典賽台日大戰，指出台日的對戰相當精彩，令人感動。

今日為日本311大地震15週年，311東日本大震災在台日本人支援會特別舉辦15週年追悼感恩會，在311地震發生的時刻默哀1分鐘。（記者田裕華攝）

日本駐台代表片山和之於「311東日本大震災15週年追悼・感恩會」為逝者獻花。主辦單位特別用紙杯裝的蠟燭排成「謝謝台灣」字樣。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法