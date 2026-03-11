立院不是違法者天堂！吳思瑤重砲：韓國瑜別陪李貞秀「裝糊塗」

民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒，立法院長韓國瑜今下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，立委吳思瑤直呼，「韓國瑜把李貞秀這個燙手山芋，提到朝野協商的檯面上處理。不是不行，只是很怪。」

吳思瑤今日於臉書發文指出，這是法治問題，不是政治問題。真相只有一個！不能各說各話！更不該是各黨用「喬」的，而是要回歸國家法律根本的規定。

立法院要查，很簡單：立法院發給113位立委的雙重國籍切結書，李貞秀到底有沒有謊報？（她已經第N次拿出這份文件了）

吳思瑤坦言，「請立法院公諸於世，就能罪證確鑿，讓違法欺瞞者無所遁形！立法院不是違法者的天堂！裝睡的人叫不醒，李貞秀要繼續裝睡是她家的事，但立法院不能跟著裝糊塗，更不能被裝肖ㄟ！」

網友看到PO文後相繼留言，有網友說「韓國瑜！你還沒醉醒嗎！國會立委身份，不可以用協商來決定，你已違法違憲自己應該知道」、「台灣的法律明定的那麼清楚，還讓牠上任！還讓牠領了薪水！目前的立法院有院長嗎？」「黨名叫做中國國民黨就表明是爲中國在做事」。

立法院第11屆立法委員就國籍法第20條相關規定回復書。（翻攝自吳思瑤臉書粉專）

吳思瑤。（資料照）

