藍白3/14共同政見會議 聚焦社福、居住正義、環境永續、AI產業治理

針對年底九合一選舉的「藍白合」工程持續進行中，台灣民眾黨今（11）日宣布，原訂本週五舉辦的國、眾共同政見會議，因配合立法院議程，改延後一天、週六（14日）上午在新莊凱悅嘉軒酒店舉辦記者會，屆時將公開報告社福、居住正義、環境永續、AI產業治理等4大面向政策共同願景。

新北市長參選人、民眾黨黨主席黃國昌指出，青壯年世代是整體社會最重要的經濟支柱，但卻因老幼照護負擔過重而難以喘息，對此，台灣民眾黨將提出「安心照護升級」政見、以及推動「全齡居住正義」，屆時將清楚向國人報告，如何實際減輕三明治世代的重擔、以及從撒幣補貼轉向全生命週期的居住政策，打造全民安居友善環境。

黃國昌強調，「聯合治理不僅是本黨理念，更一直都在致力推動」，日、德、北歐等國成熟的聯合治理經驗，再再彰顯跨黨政策對話、整合的重要性，更反映出國家發展從來就不是單一政黨可以單獨完成的任務。「我們提出的聯合治理不是政治交易，而是一種新的治理模式」。

黃國昌說，最重要的目標，就是能讓台灣從此刻面臨的虛耗與政治對立中往前走，人民需要的是能夠團結力量、實際解決問題的政府，而不是持續製造對立，把政黨私利擺在第一位的政府。

針對兩黨後續合作進程，黃國昌強調，所有的合作都是基於相同理念、目標，第二階段將簽署政黨合作協議，具體羅列出政策與重要地方政見，最後則進行磋商、明定出彼此若遇競爭時，能選出最強團隊的機制與方式。兩黨共同政策回歸大眾基礎民生，期待2026地方選舉能順利推動跨黨合作、求同存異，為台灣人民共譜更美好的未來。

