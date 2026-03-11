卓榮泰WBC日本看球國民黨跳腳咬包機貪瀆 蘇巧慧：卓揆宜答詢說明

蘇巧慧說，如卓揆日本行與日方政要會面，她是樂見，至於細節如何，最好的是卓榮泰在總質詢中跟大家說明。（記者黃子暘攝，資料照）

國人關注WBC世界棒球經典賽之際，行政院長卓榮泰日前意外現身東京巨蛋觀眾席，被視為外交突破，國民黨則追咬卓榮泰是否貪瀆，卓堅稱自費，並反譏訪日行「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣」。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11）日接受媒體人黃光芹專訪，被問及此事，蘇巧慧說，在野鑽牛角尖鑽到「牛皮紙袋裡有幾張紙」，如卓揆此行與日方政要會面，她是樂見，至於細節如何，最好的是卓榮泰在總質詢中跟大家說明。

蘇巧慧指出，國家最高行政首長現身東京巨蛋球場，大家事前根本不知道，她看到新聞才知原來有這等好事，所有人在為國家隊打氣、首長有外交進程時，只有國民黨跟中共在生氣，不理解他們生氣的理由，目前在總質詢，此事件最好說明的方式，是卓榮泰答詢說明。

另外，外界關心國民黨主席鄭麗文與中共領導人習近平是否會面，蘇巧慧評論，她以守護台灣主權為最高職責，中共威脅台灣民主自由、現在的生活方式，從保護國家立場來看，她對於鄭麗文會拿什麼去談、代表誰去談等等感到憂心，這是全國人民要關心的事情。

鄭麗文譏諷蘇巧慧是前行政院長蘇貞昌的「公主」，綠營會用「鈔能力」與國家資源把她推上新北市長位置，蘇巧慧對此無奈地苦笑。她說，她認為自己是台灣「民主二代」，3歲碰上美麗島事件，5歲父親從政，當年氣氛下，無論是美麗島事件受刑人、辯護律師都在風聲鶴唳中成長的，白色恐怖之下，當年的黨外甚至會被說成是「暴徒」，「我怎麼會是民進黨含著金湯匙出生的，我是在家裡不知道父親會不會回來的孩子」。

蘇巧慧坦言，蘇貞昌台北縣長的政績，於她而言是一種高標準，鄉親都會反覆向她提及，她會努力超越。

