    政治

    國民黨提名吳宗憲參選宜蘭縣長 藍白預計13日發表共同政見

    2026/03/11 14:15 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨今天（11日）下午舉行中常會，將徵召立委吳宗憲參選宜蘭縣長，黨主席鄭麗文寄望宜蘭是創下藍白合作的美好典範。（資料照）

    國民黨今天（11日）下午舉行中常會，將徵召立委吳宗憲參選宜蘭縣長，黨主席鄭麗文寄望宜蘭是創下藍白合作的美好典範。（資料照）

    國民黨今天（11日）下午舉行中常會，將徵召立委吳宗憲參選宜蘭縣長，後續同步啟動「藍白合」協商，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠已預告13日藍白就會發表共同政見，並簽訂兩黨合作協議。民進黨參選人林國漳則表示，會陸續提出好政見，爭取選民認同。

    國民黨宜蘭縣長提名內參民調，由身兼文傳會主委及不分區立委的吳宗憲勝出，今天將通過中央黨部提名，針對後續外界關注的藍白合部分，黨主席鄭麗文寄望宜蘭是創下藍白合作的美好典範。

    鄭麗文也稱讚民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，是位有正義感的女生，期望透過有正義感、正派的組合，繼續為宜蘭縣民服務。陳琬惠則預告13日藍白會發表共同政見，然後兩黨合作協議簽訂，再來宜蘭以合作為前提，用民調選出縣民心中最強候選人，屆時她「一定會接受結果」。

    陳琬惠也透露自己的近期日常，就是跑行程、上節目、開會及拜訪，時間幾乎被填滿，並強調藍白彼此最大共識只有一個，就是「拿下宜蘭縣長這一局」。重申自己有信心在公平機制下，成為最強候選人，帶領改革力量為宜蘭開創新局。

    民進黨林國漳則說，藍白對手還不明確，但他相信只要「我們走得正、做得實」，宜蘭縣民自然會做出最明智的選擇。他會持續照自己的步調走，將貫徹不分黨派，唯有「宜蘭人優先」。

    林國漳說，政黨競爭是一時的，但宜蘭的發展是長遠的。已先提出多項具體政策，包含弱勢照顧、六大社福政見，接下來還會陸續提出更多宜蘭好政見，盡力爭取更多選民認同。

