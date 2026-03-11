「侯家軍」陳柏翰完成永和議員參選登記 劉和然贈「接力棒」

新北市副市長劉和然（右）特別送上象徵「服務市民」接力棒，給永和區市議員參選人陳柏翰（左），期勉他傳承侯友宜團隊「做代誌」精神，現場也齊喊「年輕專業最肯拚，永和首選陳柏翰」。（記者羅國嘉攝）

今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨新北市黨部即日起至12日受理議員領表登記。藍營新北市永和區市議員參選人陳柏翰今（11日）在副市長劉和然及國民黨青年團陪同下，完成議員參選領表登記。劉和然特別送上象徵「服務市民」接力棒，期勉他傳承侯友宜團隊「做代誌」精神，現場也齊喊「年輕專業最肯拚，永和首選陳柏翰」。

劉和然指出，看到年輕人對公共服務與公共事務有熱情與想法，不論對台灣或新北市團隊而言，都是令人振奮的事。陳柏翰從年輕時就對公共事務充滿熱情，學生時期就相當活躍，與國民黨連結深厚，不僅擔任過青年團總團長，也投入黨務工作，希望為國家與公共事務盡一份心力。

劉和然表示，陳是一位充滿熱情、也相當細膩的年輕人，市府團隊看到年輕人有活力與赤子之心，願意投入政治與公共事務，都是非常可貴的。他也特別送上「接力賽」比喻政治工作，從競選團隊到市府團隊，每一棒都有不同角色與任務，如今陳柏翰準備接下民意代表這一棒，希望有機會進入議會服務市民，因此特別準備象徵服務市民初衷的「接力棒」，交給陳柏翰，期許他延續服務精神，為新北市民持續打拚。

陳柏翰表示，自己在永和求學與生活多年，人生重要階段都在這裡度過，未來將結合市政經驗與地方需求，推動捷運中和光復線、都市更新及市容優化等建設，實現「永和成真，新力量」願景。

