    首頁 > 政治

    女足球迷喊「台灣加油」被制止 陳培瑜批主辦單位誤解洛桑協議

    2026/03/11 14:52 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    2026年女足亞洲盃在澳洲舉辦，台灣隊10日晚間以3比1擊敗印度挺進八強，然而，場邊卻爆出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦單位干預，應援者甚至於中場被帶離。對此，民進黨立委陳培瑜表示，主辦單位以上作為，嚴重誤解了1981年洛桑協議內容，打壓我國正常參與賽會之權益。

    陳培瑜在臉書PO文表示，雖然她無法在澳洲現場大聲喊 Team Taiwan，幫忙台灣女足加油，但我依然在台灣，關心我們「大聲叫出咱ㄟ名」的權利，近期，台灣女足國家國家代表隊赴澳參與女足亞洲盃賽事，昨日剛剛打敗印度晉級八強，卻屢屢爆發主辦方打壓加油團的爭議。

    陳培瑜指出，先是主辦單位沒收球迷任何有關「TAIWAN」字樣的衣物與看板，禁止帶入場內，到昨天更要求加油時不能喊出「Taiwan」， 只能使用「Chinese Taipei」。

    後來，主辦單位更是變本加厲，以「政治口號」與「站立」為由，將在現場帶動氣氛，高喊「台灣加油」的前國家隊總教練陳貴人架離出場。

    陳培瑜直言，主辦單位以上作為，嚴重誤解了1981年洛桑協議內容，打壓我國正常參與賽會之權益，對此，今天早上她已函請運動部，務必對主辦單位表達嚴正關切與抗議，並持續關注本案後續發展，確保台灣球員、球迷在國際賽場上，能無所畏懼、熱情應援，讓世界看見Team Taiwan。

