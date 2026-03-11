李泰興接任台北市副市長 詹為元讚「無過多政治任命」

詹為元表示，北市府新一波人事任命沒有太多政治任命，而是以城市穩步發展為前提。（詹為元提供）

台北市副市長李四川昨（10日）起離職投入新北市長選戰，北市府今發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長。國民黨台北市議員詹為元評論，李泰興具有財政背景，並且這次任命沒有過多政治任命以及意識形態對立，是台北市民之福。

北市府今發布新一波人事任命，除原任秘書長的李泰興升任副市長之外，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

詹為元說，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量，李泰興具有財政背景，選其當副市長跟新的財劃法遲遲無法落實，以及面對未來新的統籌分配款該如何使用、分配有關。

他說，面對目前中央不穩定的統籌分配財政來源，一個財政背景出生的副市長，當然更能恪守財政紀律，也更清楚知道台北市財政的收支使用目的。未來當中央不擋之後，在新的統籌分配款分配初期，能守成也能進取，對未來的台北市財政的劃分打下一個良好的基礎。

此外，王玉芬是都市發展體系出身，北市目前面對最大問題就是老舊建物都更，整體城市該怎麼規劃，以及都更該如何加速進行，這些都是王的專業，從秘書長幕僚單位出發，指揮引導不同的局處單位，加速整體的都市規劃，有王在內部調和鼎鼐，對於都市規劃的藍圖以及加速都更，絕對有所助益。

詹為元也提到，林士斌有他的工程專業背景，所以加上副市長張溫德、王玉芬，都是具有工程體系相關背景的，也能持續銜接李四川的工務政策的規劃，穩定台北市公共建設的發展。而輝達落腳在士林區，所以士林區長的角色就變得吃重，除了負責幫忙協調之外，輝達也是國際的大企業，因此具有國際觀以及國際行銷能力的區長變得尤為重要，這也是為什麼要借重董晉曄的長才，由青年局副局長調到士林區長的原因。

詹為元強調，或許名單上不是一般民眾熟知的人物，但每一位都是扎扎實實的從基層公務體系出發，經過千錘百煉一路上努力，才到這個位置，這也說明蔣萬安的市政不嘩眾取寵，穩步紮實希望將台北市奠下良好的基礎，是台北市民之福。

