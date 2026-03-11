為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白政見會14日登場》國民黨：合作模式仍在觀察 民眾黨提3階段整合

    2026/03/11 13:52 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨、民眾黨原訂13日舉行的共同政見發表會，因立法院會延至14日。（資料照）

    國民黨、民眾黨原訂13日舉行的共同政見發表會，因立法院會延至14日，藍白合作動向備受關注。國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君表示，目前雙方已有合作的共識，但白營是否維持現有席次或增加提名人選，也需由對方黨內決定，相關合作模式仍在觀察與協調中；民眾黨議員陳世軒則說，藍白合作將分三階段推進，整合出一組最強人選。

    陳儀君表示，目前仍需多次溝通與協商，包括各選區提名布局與合作方式等，都需要進一步討論。國民黨方面仍要先確認各選區參選人情況，同時民眾黨是否維持現有席次或再增加提名人選，也需由對方黨內決定，因此相關合作模式仍在觀察與協調中。

    陳儀君說，目前距離選舉仍有約8個月時間，雙方至少已有合作的共識，未來仍需透過多次討論與協商尋求可能方向。整體發展將配合李四川的節奏推進，「外界再怎麼亂，他心裡不亂，我們就配合他的腳步」。至於藍白合作的具體時程，她則表示目前尚未掌握確切時間，仍待後續協調有較明確進展時再對外說明。

    國民黨議員江怡臻強調，樂觀看待藍白未來合作，希望在不到300天的投票倒數中，展現地方執政最強品牌，延續新北好政。

    陳世軒表示，藍白合作將依三階段推進，包含第一階段為雙方共同政見，14日將舉行記者會；第二階段為共同政策價值與願景，包括落實政見與互相支援選舉，並簽訂政黨合作協議；第三階段則是合作過程中出現競爭時，建立公平、公正、公開的指引機制，讓各方有依循。時程與協商進度仍視民眾黨中央與國民黨的實質討論而定。

    熱門推播