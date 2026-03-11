為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國推新法促「民族團結」 范雲籲民眾黨：為國安應撤李貞秀黨籍

    2026/03/11 13:58 記者李文馨／台北報導
    民進黨立法院黨團書記長范雲說，李貞秀女士的雙重國籍，讓她成為高風險對象，為了台灣的國安、也為了李貞秀女士的安全，呼籲民眾黨自行撤銷她的立委黨籍。（資料照）

    中國全國人大將通過「民族團結進步促進法」，草案內容包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為。民進黨團書記長范雲表示，雙重國籍讓李貞秀成為高風險對象，為了台灣的國安、也為了李的安全，呼籲民眾黨自行撤銷其黨籍。

    立法院新會期2月24日開議，李貞秀因立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」。立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。

    范雲今天表示，中國即將通過的「民族團結進步促進法」，就是中國跨國鎮壓手段擴大，從過去的「支持台獨」，到現在只要沒有「積極促進統一」，都會成為中國懲戒的對象。

    范雲說，李貞秀女士的雙重國籍，讓她成為高風險對象，為了台灣的國安、也為了李貞秀女士自身的安全，呼籲民眾黨自行撤銷她的立委黨籍。

    熱門推播