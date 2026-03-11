謝典霖不挺姊姊？謝衣鳯：那是他個人情緒、將參選到底

立委謝衣鳯，表示目前會按照黨中央規畫，希望縣長提名作業能夠在3月底前順利完成。（記者陳冠備攝）

國民黨彰化縣長提名陷入膠著，立委謝衣鳯與親弟、彰化縣議長謝典林的「姊弟之爭」再度搬上檯面。針對謝典林日前多次在媒體前表態反對姊姊參選，謝衣鳯今（11）日出席埔鹽鄉活動時強勢回應，直指弟弟的發言「不盡然是全部事實」，僅是個人情緒抒發，並重申自己參選縣長的態度始終如一，希望黨中央在 3 月底前完成提名作業。

謝衣鳯今天出席埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮時受訪指出，議長在專訪中所提到的內容，有些是建言與看法，但部分議題並非實際可以操作的事情，她僅將其視為議長個人的意見。她也強調，希望外界不要過度解讀，家人之間仍希望保持和諧。

請繼續往下閱讀...

她表示，她與議長都是公眾人物，外界難免關注謝家內部不同聲音，但無論如何，未來不管是縣政議題或國家政策，都希望能穩定推動，這也是彼此共同努力的方向。

「我的決心從未動搖！」謝衣鳯強調，雖然希望維持家庭和諧，但身為公眾人物，推動縣政與國家政策穩定是共同方向。她表示，目前提名作業仍依照黨中央規劃進行，希望能如期在 3 月底前定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法