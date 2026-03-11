為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝典霖不挺姊姊？謝衣鳯：那是他個人情緒、將參選到底

    2026/03/11 13:41 記者陳冠備／彰化報導
    立委謝衣鳯，表示目前會按照黨中央規畫，希望縣長提名作業能夠在3月底前順利完成。（記者陳冠備攝）

    立委謝衣鳯，表示目前會按照黨中央規畫，希望縣長提名作業能夠在3月底前順利完成。（記者陳冠備攝）

    國民黨彰化縣長提名陷入膠著，立委謝衣鳯與親弟、彰化縣議長謝典林的「姊弟之爭」再度搬上檯面。針對謝典林日前多次在媒體前表態反對姊姊參選，謝衣鳯今（11）日出席埔鹽鄉活動時強勢回應，直指弟弟的發言「不盡然是全部事實」，僅是個人情緒抒發，並重申自己參選縣長的態度始終如一，希望黨中央在 3 月底前完成提名作業。

    謝衣鳯今天出席埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮時受訪指出，議長在專訪中所提到的內容，有些是建言與看法，但部分議題並非實際可以操作的事情，她僅將其視為議長個人的意見。她也強調，希望外界不要過度解讀，家人之間仍希望保持和諧。

    她表示，她與議長都是公眾人物，外界難免關注謝家內部不同聲音，但無論如何，未來不管是縣政議題或國家政策，都希望能穩定推動，這也是彼此共同努力的方向。

    「我的決心從未動搖！」謝衣鳯強調，雖然希望維持家庭和諧，但身為公眾人物，推動縣政與國家政策穩定是共同方向。她表示，目前提名作業仍依照黨中央規劃進行，希望能如期在 3 月底前定案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播