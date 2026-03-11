藍營若「蔣啟川」優勢區連線拉抬選情？ 蘇巧慧：我是唯一10年新北耕耘者

蘇巧慧說，市際合作上，她有信心成為最能顧及新北主體性、代表市民意志的市長。（資料照）

今年九合一選舉，國民黨今（11）日將提名前台北市副市長李四川參選新北市長，外界認為藍營或以台北市長蔣萬安、立法院副院長暨台中市長擬參選人江啟臣組成「蔣啟川連線」，以優勢區連線促成外溢效應拉抬選情。今日民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧接受媒體人黃光芹專訪時被問及是否憂心，蘇巧慧說，「再怎麼連線，都是其他（城市）的狀況」，市民更關心參選人推什麼政見，她是新北唯一10年來在地耕耘的參選人，有信心成為最能顧及新北市主體性與其他城市合作的市長。

「新北市民會看誰最適合新北市」，蘇巧慧在匯流新聞「中午來開匯」專訪中指出，每個城市的在地民眾要的是城市升級、生活更好，誰跟誰連線，如果不能帶給城市未來感、光榮感，為何要交付這一票？都說不要口號治國，參選人的政見才是民眾關心的。

蘇巧慧說，北北基桃共同生活圈民生政策、交通脈絡當然要互通加速，但民主社會選民會問，誰來做最好？市際合作上，她有信心成為最能顧及新北主體性、代表市民意志的市長；「難道其他（意指其他政黨）市長會說，現在是我（執政）就不合作嗎？不可能吧」，民選首長都會尊重其他城市的領導者。

提早國民黨開跑500天，蘇巧慧表示，她藉此及早與選民雙向準備，她深入瞭解新北各區、各世代不同的需求，民眾則能認識她，就像傳統市場買菜，「買菜要看到菜」。

被問及李四川年紀較長、首次接受選舉檢驗、胞弟環保蟑螂爭議等選舉劣勢，蘇巧慧說，每個參選人都有其優勢，由選民公斷，她有信心用現代觀念、突破性思考整合各領域專家服務市民；有部分民調顯示微幅領先，對此感到高興，也會繼續努力，對手家庭事件她也是從新聞得知，從未有任何評論。

