卓榮泰赴日被轟鬼鬼祟祟 中國駐日大使：難道不是嗎？

中國駐日大使吳江浩今日出席全國政協會議閉幕式。（圖擷取自X平台）

行政院長卓榮泰快閃赴日觀看世界棒球經典賽，為台灣國家代表隊加油，創下1972年中日斷交以來首例。中國外交部日前氣炸怒嗆「偷偷摸摸、鬼鬼祟祟」，中國駐日大使吳江浩今天在北京舉行的全國政協閉幕會回應媒體詢問時表示，「難道不是嗎？」

中國外交部發言人郭嘉昆9日於記者會上狠嗆，「這個人（指卓榮泰）心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟地跑到日本，搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒」。

請繼續往下閱讀...

郭嘉昆稱，「高度警惕、堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破，日方的縱容挑釁和恣意妄為，必將付出代價」。

身兼中國政協委員的吳江浩上午出席政協閉幕式，對於中國外交部批評卓榮泰是「偷偷摸摸、鬼鬼祟祟」說法，他反問「難道不是嗎？」；隨後媒體問及，「覺得這會對中日關係有什麼衝擊？」他則閉口未答，態度謹慎。

日本媒體也提問，對中日關係有什麼新看法？吳江浩回應，「我們會根據情況變化做出自己的判斷」。另一家媒體詢問，有無敞開對話的窗口？吳僅說，對話要有實質內容跟意義。

面對中國官方連日批判卓榮泰赴日一事，陸委會此前表示，卓院長是中華民國最高行政首長，為台灣隊加油乃天經地義，國人皆有志一同，何來「竄訪」一說？又何來破壞台海和平穩定？請中方不要小題大作，惡意謾罵，傷害台灣人民情感，無助改善兩岸關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法