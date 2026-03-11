李泰興接北市副市長 議員陳賢蔚：蔣萬安打「兩好三壞」安全牌

台北市議員陳賢蔚表示，蔣萬安任命副市長李泰興是「兩好三壞」，有待觀察。（陳賢蔚提供）

台北市政府今宣布，原秘書長李泰興升任副市長，接替離職的李四川，穩中求進。議員陳賢蔚認為，此波人事命令打的是典型「安全牌」，整體呈現「兩好三壞」局面，李雖熟悉市政作業，可忠實執行市長蔣萬安下達的指令，卻也凸顯蔣未能把握機會吸引更多外部人才，擴大市府決策圈，此時台北市更需能因應輝達進駐帶來的科技變局；李上任後表現有待觀察。

陳賢蔚表示，市府強調「穩中求進」是蔣萬安咎由自取，因為蔣讓三年來最重要的左右手李四川離職，轉戰新北市，才會擔心市政不穩。施政穩定是最基本的要求，台北市作為首都，此時此刻需要的是具備擘畫城市願景、熟悉新興人工智慧（AI）科技產業治理，能夠擴大施政團隊專業能力，為台北開創新局的副市長。

李泰興上任呈「兩好三壞」，陳賢蔚指出，兩好在於李泰興具備行政資歷，熟悉市府內部流程、跨局處協調，身兼蔣萬安心腹，可信任度高，能忠實執行市長指令。三壞則是蔣無法趁機吸引更優秀專業的外部人才，擴大市府決策圈；正值全球城市競逐AI科技轉型的當下，新任副市長缺乏新興科技產業治理專業。

他也憂心，行政體系官僚思維，恐缺乏擘畫台北邁向未來國際科技城市願景能力。行政穩定固然重要，但若市府固步自封，可能會錯失台北轉型AI科技智慧城市的重要契機，李泰興接任副市長後整體市府表現有待觀察。

