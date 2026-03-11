柯文哲赴日爭議延燒 朱蕙蓉嗆：跟天借膽衝撞體制？

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

京華城案一審將於本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪日前稱，希望解除柯的境管赴日參加兒子於3月24日舉行的畢業典禮，引發外界砲轟。民眾黨昨針對此事發文，卻寫說畢業日期是4月26日，遭外界質疑說謊還出包。對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，在家中面臨著如此重大案件一審宣判的前夕，會有哪種「xx」的家人，跟天借膽衝撞體制，想要申請解除電子腳鐐出國去？尤其是那樣敏感的地區，日本捏。

朱蕙蓉在臉書PO文表示，4天以前，週末時間，民視來電邀請受訪，談談關於我在臉書表示柯文哲醫師手機內是沒有小孩的手機號碼，當下受訪時候，我確實在第一時間，就很清楚的要求想知道，到底是誰主動提到去參加畢業典禮的？是兒子邀請爸爸去？是兒子邀請媽媽去？是媽媽自己要去？是爸爸自己要去？

朱蕙蓉指出，因為她壓根兒就不相信「她」們家的兒子會開口邀請爸爸去，但是絕對有可能會跟媽媽講，這時候，她又再次很不能理解的是在家中面臨著如此重大案件一審宣判的前夕，會有哪種「xx」的家人，跟天借膽衝撞體制，想要申請解除電子腳鐐出國去？尤其是那樣敏感的地區，日本捏。

朱蕙蓉直言，當下她就跟記者說：「我不認為會逃亡，也不認為法院檢察官會核准，「她」們就是單單要挑戰體制衝撞體制測試一下罷了吧！」

