黨產會揭「春風會報」校園監控秘辛 救國團稱KMT為本黨

藍白強修通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，排除救國團是國民黨附隨組織，行政院已決定不副署。黨產會公布最新史料，揭露在威權統治時期用來監控校園的「春風會報」會議，救國團代表在會中還稱國民黨為「本黨」。

據黨產會調查，1983年6月16日，在學校安定工作會報「春風會報」中，擔任主席的教育部，以會報代名「夏雨生」名義，向包括黨、政、情治單位、救國團等參與會報單位發出第7次春風會報的會議記錄。

參與會報的法務部調查局，在教育部發出的公文與會議記錄之外，另以內箋向調查局長報告，屬於春風會報討論事項的「關於台大代聯會主席改選失敗等原因，已另案研析呈請局長核閱在案」。

黨產會指出，當年台灣大學學生代表聯合會主席改選，由非國民黨籍的台大政治系學生吳叡人當選。在黨國不分的威權時期，顯然輔選國民黨籍候選人當選大專校園內各級學生代表團體，亦為此類「校園安全會報」的業務範圍。而台灣大學代聯會主席選舉結果反映出黨國威權體制對校園掌握的程度，因此必須另外以專案檢討，檢討結果尚需呈報調查局長參考。

黨產會強調，本次會議特別值得注意的是，會議邀請當時擔任台大訓導長的人類學系教授尹建中報告台大校園情勢，並分析國民黨籍代聯會主席候選人落選理由。尹教授在會中向春風會報提出呼籲，因「黨外份子支援其所利用之學生支持院系代表，學生社團幹部、院代會主席」，因此「我們很希望情治單位提供有系統的資訊，供學校採取因應措施」。

黨產會分析，由上述會議記錄可以得知，在黨國威權年代，大學訓導長尚需至此類由黨下令成立，跨黨、政、情治機關、救國團的「校園安全」會報報告輔選國民黨參選學生代表組織失利情形並分析敗因。

此外，訓導長也會為國民黨在校園黨部經費向會報請撥「適切之補助」，還透過會報希望情治單位「提供有系統的資訊，供學校採取因應措施」以對付「黨外份子」。

黨產會批評，至於與會的黨、政單位代表，特別是非國家公務機關的國民黨中央各單位，在會議上公然把執政黨以外的刊物當作取締、查禁對象，把質疑國民黨政策的言論當作敵人之言論，其黨國不分程度，實非今日習於民主生活的民眾所能想像。

黨產會質疑，更不用提台大訓導長提到國民黨台大「孔知忠」黨部的用語是「我們孔知忠黨部」；而救國團代表報告其「管轄業務」法學院學生代表會改選，新當選的主席「大致對『本黨』還算忠貞」。

對此，黨產會委員受訪表示，春風會報居然因為吳叡人擊敗國民黨推出的候選人，當選了台大代聯會主席，威權當局就找來台大訓導長尹建中分析校園情勢，尹還建議情治單位要給校方資料，好方便校方應對。

委員痛批，當年會議記錄都有救國團參與其中，救國團代表在春風會報中還稱國民黨為「本黨」，然後現在自稱公益團體，還要排除於黨產條例適用範圍外。

黨產會公布史料，揭露在威權統治時期用來監控校園安定的「春風會報」，國民黨知識青年黨部、救國團均參與其中。（圖由黨產會提供）

