    首頁 > 政治

    卓揆到日本看球賽爭議 趙少康：好事被越搞越糟

    2026/03/11 12:53 記者盧賢秀／新北報導
    前中廣董事長趙少康今天受訪時認為卓榮泰到日本看球賽，好事越搞越糟。（記者盧賢秀翻攝）

    行政院長卓榮泰到日本為WBC棒球賽台灣隊加油，引發爭議，前中廣董事長趙少康今天受訪時表示，外交還是要開大門走大路，偷偷摸摸的突破了什麼呢？好事被越搞越糟。

    趙少康今天到汐止陪同國民黨議員參選人蕭敬嚴拜票時，針對卓揆包機到日本看球賽引發爭議一事表示，從1972年台日斷交、中日斷交以後，第一次有行政院長到日本，不管是什麼方式，民進黨一定說它是個突破啦。但他覺得外交還是要開大門走大路，偷偷摸摸的突破了什麼呢？

    趙少康指出，捷克是很弱的一隊，他不去台灣也會贏啦，要去加油應該選台日或台韓硬仗才對。

    趙少康認為，卓榮泰能去日本原是一件好事，好事就大大方方，幹嘛說是私人行程呢？他覺得有可能是日本要求的，「如果我是卓榮泰日本這樣要求我就不去了。」要就大大方方去，開大門走大路嘛，這才叫外交突破嘛。要去還要說是私人行程，然後還要說是自己出錢。沒什麼道理，幹嘛要他自己出錢呢？收據又不給看？好事變作繭自縛，越扯越荒謬，好事被越搞越糟。

