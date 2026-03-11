回應中國「民族團結法」 民團3/14首辦「台灣反侵略日歌唱節」

台灣公民陣線、經濟民主連合等多個民團今（11）召開記者會，宣布舉辦首屆「314台灣反侵略日歌唱節活動」。（記者塗建榮攝）

中國2005年通過「反分裂國家法」，而我國隔年訂3月14日為「反侵略日」，回應其對我政治自由的打壓；20年後的今天，甫落幕的中國人大再推「民族團結進步促進法」，試圖結合跨境鎮壓將對我統戰法理化。為此，經民連等多個民團今（11）日召開記者會，宣布本週六將首辦「台灣反侵略日歌唱節」，效法愛沙尼亞歌唱節，結合音樂、民防等在地團體，呈現台灣兼容並蓄、共存共榮的社會韌性。

經民連召集人賴中強表示，此次首辦314台灣反侵略日歌唱節，借鏡自波羅的海國家愛沙尼亞歌唱節，這場已舉辦逾150年的活動，曾在上世紀冷戰末期詠唱出拒絕蘇聯統治、追求獨立自主的決心；他呼籲，和愛國情境相似的我國，面對對岸中國不間斷的統戰企圖，也能以此傳達相同的自由民主精神，凝聚台灣社會無懼侵略的韌性。

經民連副秘書長陳估熊說明，首屆「314台灣反侵略日歌唱節」有3大組成，分別為下午展開的「民主戰車號舞台」、「生活節」，以及6點起接力登場的「福爾摩沙號舞台」；其中，民主戰車號舞台結合了台、原、越等歌手的多聲道表演，搭配集結民防自訓團、親子共學團、社區互助攤位以及戰地廚房青鳥粥等推廣社會韌性團體的生活節，以及傍晚聚焦多元團結故事的福爾摩沙號舞台，呈現台灣社會面對威脅時的文化抵抗、民主記憶與社會韌性。

台灣北海民主韌性協會常務理事Nick表示，多國近年重新檢視聯合國第2758號決議，凸顯出二戰後台灣地位未定、不隸屬中華人民共和國一部分的事實，然而，中共長期以官方宣傳、媒體操作及「反分裂國家法」等手段對我進行法律戰與認知戰，試圖誤導國際社會，呼籲各界攜手強化台灣社會韌性，共同守護民主與自由。

