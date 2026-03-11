卓榮泰自費赴日觀戰WBC！ 陳佩琪怒喊：北檢不用去羈押？

行政院長卓榮泰（見圖）7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿。（資料照）

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿。前台北市長柯文哲之妻陳佩琪今日痛罵，卓榮泰自費數百萬包機，就像總統賴清德財產申報一樣啟人疑竇，「北檢不用去羈押、順便察查財產來源不明嗎？」

陳佩琪今日在臉書發文表示，她兒子2月底接到老師的電子郵件，問是否要去東大參加畢業典禮，她週一委請律師前去法院申請先生也能一起去參加，結果青鳥和柯黑就開始橘子、橘子的，橘子個沒完沒了。

陳佩琪說，之前就曾聲明多次，這些被叫去法院所謂的證人或被告，若有人說曾經拿錢給她或叫任何中間人（包括橘子）轉交任何錢給她，那邀側翼或青鳥來北檢北院做見證，「我跳樓，我說到做到」。她也要大家放心，因為沒有的事就是沒有，所以她不會去跳樓」。她也要「青鳥」及「側翼」們，趕快去找人家拿錢給她的貪污證據，「不用每天橘子、橘子的，正事不做，就整天只知道跑來我臉書撒野！」

陳佩琪質疑，卓榮泰僅900萬存款，卻自費數百萬包機、就為看1場球賽？她還說，這就像賴清德申報財產，說20、30年間以個人名義捐了1億到1.2億，但現在還有700多萬房貸一樣啟人疑竇，「北檢不用去羈押、順便察查財產來源不明嗎？」

